Ajax y PSV empataron 1-1 al descanso en un vibrante primer tiempo en el Johan Cruijff ArenA. El equipo local se retrasó en el marcador a los 60 segundos por un gol de Ricardo Pepi, pero Anton Gaaei igualó de forma espectacular. Kasper Dolberg brilla y, para muchos aficionados, es el mejor del partido.

El Ajax, que encajó un gol en menos de un minuto tras un saque de banda lejano, reaccionó rápido y dominó con Dolberg como referente ofensivo.

Justo antes del descanso, su remate a bocajarro fue bloqueado, pero la sensación de que es la estrella en Ámsterdam persiste. En Ajax Showtime las reacciones son unánimes y elogiosas.

«Dolberg está jugando muy bien esta noche», se lee, y otro añade: «Ese Dolberg. ¡De verdad un delantero del Ajax!». También destacan su esfuerzo: «Dolberg juega bien y además trabaja… presiona». Los aficionados recuperan una sensación perdida: «¿No es este simplemente nuestro delantero?».

Muchos lo comparan con Wout Weghorst y, en general, prefieren a Dolberg: «La diferencia entre Dolberg y Weghorst es como de La Bella y la Bestia», resume un seguidor. Otro concluye: «Qué alivio que Woutje no estuviera bien esta mañana; qué placer para el fútbol».

El entusiasmo va más allá de este partido. «Dolberg, que NUNCA SE VAYA», se escucha, y otro añade: «Si se le usa bien, es un delantero fantástico para este Ajax». También se oye: «¿Cómo preferir a Weghorst antes que a Dolberg?».

También se escucha: «Todos sabemos que Dolberg es mejor, pero solo brilla en cinco partidos por temporada». Y otro añade: «Ojalá lo hiciera todas las semanas».