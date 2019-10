Los dueños del PSG podrían invertir en el Leeds United, que dirige Marcelo Bielsa

El dueño del club inglés confirmó que considera tres ofertas, incluida la del fondo Qatari Sports Investment.

El está considerando una inversión de los propietarios del Paris Saint-Germain que, en palabras del dueño del club Andrea Radrizzani, podría ayudarlo a "competir con el "

El italiano, que se hizo cargo del club en mayo de 2017, dice que está considerando tres propuestas de inversión para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que actualmente compite en el Campeonato, la segunda categoría inglesa.

Radrizzani confirmó que una de las propuestas es de Qatari Sports Investment (QSI), fondo propietario del , que ya estuvo vinculados con una posible adquisición del club de Elland Road a principios de este año.

Las otras ofertas son de un fanático de Leeds con sede en y el dueño de un club italiano no identificado. "Me han contactado más de 20 partes y he seleccionado estas tres", dijo Radrizzani al Times.

"La opción de Sports Investment: en primer lugar, son amigos; hemos tenido una buena relación durante mucho tiempo. En segundo lugar, tienen la posibilidad de permitir que este club compita con el Manchester City, por lo que para los fanáticos podría ser una oportunidad fantástica.

"El segundo (interesa) se ubica en Estados Unidos, es un gran admirador del Leeds United desde que era un niño, y eso me gusta. Otro es el dueño de un club italiano. Con otro club puedes crear sinergia para ser más competitivo y apuntar a la Premier League. Tal vez podríamos obtener un préstamo para aumentar la calidad del equipo".

Leeds, que descendió de la Premier League en 2004, ocupa el quinto lugar en el Campeonato, con 20 puntos en sus primeros 11 juegos.

La última vez que el Leeds ganó el título de la liga inglesa fue en 1992, que fue la última temporada de la First Division de la Football League antes de la creación de la Premier League.

El Manchester City es ahora un gigante del fútbol mundial, pero apenas en 1998 había caído a la tercera categoría inglesa. El Leeds esperará que una nueva inyección de fondos tenga un efecto similar y le ayude a regresar a la Premier League en el futuro cercano.

Se necesitarían más inversiones para desafiar a los actuales campeones de la Premier League y a equipos como y Tottenhamk en la cima del fútbol inglés. El City gastó más de mil millones de euros reuniendo a su equipo actual y ganó los tres trofeos nacionales la temporada pasada.