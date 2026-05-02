Los debutantes del Atlético de Madrid viven un día increíble en el magnífico hito de Diego Simeone

Iker Luque y Miguel Cubo vivieron un día inolvidable con el Atlético de Madrid. Los canteranos debutaron en Mestalla y marcaron los goles del 0-2. También fue histórico para Diego Simeone, quien dirigió su partido 1.000 como entrenador.

De cara a la vuelta de Champions contra el Arsenal, Simeone, como en semanas anteriores, dio minutos a los jóvenes. Con Díaz, Boñar, Morcillo, Mendoza, Luque y Cubo en el once o en la banca, el Atleti fue casi irreconocible.

Los Colchoneros ya tenían prácticamente asegurada la clasificación para la Champions League, por lo que el Atlético pudo enfrentarse al Valencia sin presión. El equipo local aún no está a salvo, pero tiene buenas opciones de asegurar la permanencia.

El partido permaneció sin goles hasta el minuto 75, cuando Obed Vargas habilitó a Luque por izquierda. El joven de 20 años definió con un potente remate al primer palo: 0-1.

Diez minutos después llegó el 0-2: Griezmann controló dentro del área y asistió a Cubo, quien definió con potencia al primer palo.

Con trece puntos sobre el Betis, quinto, la clasificación a la Champions es inminente. El Valencia, cinco por encima del descenso, respira algo más tranquilo.



