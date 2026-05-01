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Sidny Lopes CabralImago
Wessel Antes

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«Los clubes de la Eredivisie se interesan por un defensa neerlandés que jugó en la Liga de Campeones»

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S. Lopes Cabral

Sidny Lopes Cabral (23) interesa a varios clubes neerlandeses, informa Record. Regresar a su país sería una opción para el lateral del Benfica.

El defensa, nacido en Róterdam, fichó por el Benfica en enero procedente del Estrela Amadora a cambio de 6 millones de euros, cifra récord para un jugador caboverdiano.

Su contrato en Lisboa vence en 2030. Arrancó con fuerza, pero ahora suele quedar en el banquillo o fuera de la convocatoria.

Con José Mourinho en el banquillo, sus oportunidades de juego son escasas.

Clubes de Países Bajos y Grecia siguen su situación, aunque sin revelar nombres.

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Según el experto en clubes Walter Marques, el Benfica no tiene prisa por venderlo: «No descarta una salida para recuperar los 6 millones invertidos en enero».

«Sin embargo, la decisión final se tomará tras el Mundial, donde Cabral puede seguir aumentando su valor», concluye Marques.

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