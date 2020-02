Los clubes de deberán combatir el racismo, si no quieren arriesgarse a perder puntos. Así lo han confirmado este sábado, en rueda de prensa, desde la propia Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB).

El gobierno holandés ha puesto a disposición 14 millones de euros que serán invertidos en la lucha contra el racismo en el fútbol. En ese sentido, la KNVB ha presentado este sábado un nuevo plan de tres años para combatir la discriminación en el deporte.

El triste tema del racismo en el fútbol ha vuelto a ponerse sobre la mesa esta temporada, después de varios incidentes controvertidos en las principales ligas de Europa.

Ons voetbal is van iedereen. En daarin is geen ruimte voor racisme.



Samen met @MinVWS, @ministerieJenV en @MinisterieSZW heeft de KNVB het plan “Ons voetbal is van iedereen” gepresenteerd: https://t.co/mnN7AIRNje.



🤜🏻🤛🏾#onsvoetbalisvaniedereen