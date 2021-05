Los árbitros abren la puerta a un cuerpo de VAR específico y repasan sus errores: "150 aciertos de 155 intervenciones"

El presidente de los árbitros repasa los aciertos y errores de la temporada al tiempo que confirma que "habrá cuatro árbitros específicos de VAR"

Velasco Carballo, presidente de los árbitros, compareció ante los medios para hablar de las novedades que vienen para la próxima temporada - especialmente el cambio de reglamentación de las manos - y de la propuesta de tener "árbitros específicos de VAR para unificar criterios".

“Pasaremos de tener dos árbitros de VAR a cuatro específicos. Estos árbitros de VAR harán el 70% de los partidos”, indicó un Velasco Carballo que lo amparó en el hecho de "unificar criterios”.

⚖️ Velasco Carballo, presidente del @CTA_RFEF , y Clos Gómez, Director del Proyecto VAR, explican las novedades arbitrales para la temporada 2021/2022.



➡️ Habrá 4 VAR específicos.



➡️ 70% de partidos contarán con VAR específico.



➡️ 2 árbitros en el VOR en el 70% de encuentros. pic.twitter.com/6Zt4vzRyQo — RFEF (@rfef) May 27, 2021

El presidente del colectivo arbitral señaló que "los árbitros de campo que vaya al VAR serán internacionales" al tiempo que explicó que "esta medida ya sucede en las grandes competiciones internacionales como la Champions y la Europa League, el Mundial o la Eurocopa".

"Se han convertido aciertos del VAR en escándalos"

Carballo entró a explicar el asunto más polémicos y cuya reglamentación variará la temporada que viene: la sanción por mano. "Se ha hecho un esfuerzo muy grande en explicar las normas a nuestro entorno. En febrero de 2020 se hizo una sesión, después algunas más. Luego una reunión con los entrenadores de Primera y Segunda. Ademas un vídeo a los equipos con 30 jugadas. Después con los narradores. Se emitió una circular. El 10 de diciembre se volvió a explicar. El 2 de marzo, más. El Comité ha respondido a todos, pero no ha recibido ninguna duda sobre el asunto técnico de las manos". De este modo explicaba el presidente todo el esfuerzo hecho para acabar diciendo que "se han convertido aciertos del VAR en escándalos" y terminar pidiendo "responsabilidad a la gente del fútbol".

155 intervenciones de VAR y cinco errores

En este sentido el excolegiado Clos Gómez, ahora al cargo del VAR, hizo hincapié, en el acierto mayoritario con el uso de la nueva herramienta. "Hubo 155 actuaciones, cinco de ellas incorrectas. En 24 no se actuó teniendo que hacerlo".

🗣️ Clos Gómez, Director del Proyecto VAR: "Este año ha habido 155 intervenciones. Valoramos que 150 han sido correctas y cinco indebidas".



➡️ "En base a nuestra filosofía, prácticamente todas las intervenciones han sido correctas. Vamos a trabajar para acercarnos al cero". pic.twitter.com/OD3ia9dEbz — RFEF (@rfef) May 27, 2021

Añadió que "hubo 880 incidentes en el área, acertando en 800 ocasiones. Por tanto, hubo 15 errores en toda la temporada".

El artículo sigue a continuación

Siguiendo su alocución, Clos Gómez explicó que "ha habido ocho rojas no mostradas, cinco intervenciones no realizadas y 24 intervenciones no realizadas. 96% de acierto en los fuera de juego". Y acabó recalcando que "el tiempo se ha reducido a 85 segundos por intervención".

Preguntado de nuevo por la aplicación de las manos, como por ejemplo la de Militao ante el Sevilla, y sin querer valorar esa jugada, dijo que "claro que ha habido errores en la señalización y en la aplicación del VAR en jugadas así. En total han existido 150 manos, con nueve errores, muchas de ellas complicadas de analizar. Manos naturales, antinaturales, altura del hombro...".