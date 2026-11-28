Cómo ver el Los Angeles FC vs. St. Louis City con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 20:30 BMO Stadium

Los Angeles FC recibe a St. Louis City en el BMO Stadium en un partido de la Major League Soccer. Los dos equipos de la Conferencia Oeste vuelven a enfrentarse apenas unos días después de su último encuentro.

La proximidad entre ambos partidos añade tensión al duelo. St. Louis ganó el anterior enfrentamiento por 3-2 el 24 de noviembre y LAFC tiene ahora la oportunidad de responder en casa.

El equipo de Xavi Tamarit llega en un mal momento. LAFC ha perdido sus tres últimos partidos de liga, entre ellos el disputado ante Seattle Sounders por 2-1 y el que jugó en casa de Minnesota United por 3-1.

También hay aspectos positivos en ataque. LAFC marcó dos goles en su derrota en St. Louis y empató 2-2 con LA Galaxy a finales de octubre.

El equipo de Yoann Damet ha encontrado algo más de ritmo. St. Louis venció por 1-0 a Houston Dynamo el 8 de noviembre y después se impuso por la mínima a LAFC en un partido de cinco goles.

Esos resultados llegaron tras una mala racha en la que St. Louis perdió contra Real Salt Lake, Portland Timbers y San Diego FC. Ahora ocupa el tercer puesto del Oeste, tres posiciones por encima del equipo local.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

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