Los aficionados del Real Madrid están furiosos con Kylian Mbappé tras las imágenes llegadas desde Italia: «Lo peor que le ha pasado al club»

Kylian Mbappé ha indignado a los aficionados del Real Madrid. Mientras sus compañeros cierran la temporada, el astro francés apareció el viernes en Cagliari (Italia).

Imágenes difundidas por Sky Sport muestran al futbolista saliendo de una terraza y subiéndose a un taxi acompañado de su novia, la actriz española Ester Expósito.

Otra foto los muestra sentados en una mesa del mismo local.

A principios de esta semana, el Real Madrid anunció que Mbappé sufrió una lesión en el tendón de la corva, por lo que aún no puede volver a jugar.

Pese a ello, los aficionados del club español critican su escapada. «Mientras sus compañeros se dejan la piel en la recta final, al que más gana le importa un comino», escribe alguien en X.

Otro tuit: «No le importa nada este club. Dos temporadas sin títulos y muchas supuestas lesiones para poder irse de vacaciones. Lo peor que le ha pasado a este club».

El equipo, eliminado en cuartos de la Champions por el Bayern, aún tiene cinco partidos de Liga. A once puntos del líder, el Barcelona, y nueve por encima del Villarreal, tercero, parece seguro que acabará segundo.