Los aficionados del Liverpool están hartos y se hacen oír en masa en Anfield

Los aficionados del Liverpool han expresado su malestar con la política del club. Los más fieles, conocidos como «The Kop», decidieron no colgar pancartas el sábado por la noche antes del partido contra el Fulham.

Un gesto inusual en un equipo cuyos aficionados suelen llenar las gradas de banderas y carteles.





Protestan contra la subida del precio de las entradas en Anfield.

Al final del primer tiempo mostraron una pancarta con el mismo mensaje: «No al aumento del precio de las entradas».

Aun así, el equipo de Arne Slot ya ganaba 2-0 al descanso gracias a los goles de Rio y Mohamed Salah.