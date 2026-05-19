Los aficionados del FC Groningen podrán ir a Volendam para el partido de play-off contra el Ajax

Los hinchas del FC Groningen podrán asistir este jueves al partido contra el Ajax en Volendam, por los play-offs de la Conference League, según el Algemeen Dagblad.

Por seguridad, el alcalde de Edam-Volendam decidió el lunes prohibir la entrada de visitantes al Ajax-Groningen.

La medida provocó duras críticas y el FC Groningen amenazó con boicotear el partido si se mantenía.

Tras una nueva reunión el martes entre el ayuntamiento, la Fiscalía y la policía, se autorizó finalmente el acceso de seguidores visitantes al Kras Stadion.

En la final de los play-offs entre el FC Volendam y el Willem II tampoco se permitirá la entrada de aficionados visitantes en el Kras Stadion. Por el momento, esa decisión sigue en pie.