Los 7 supervivientes en la plantilla del Real Madrid que trabajaron con Mourinho

Ramos, Marcelo y Benzema vivieron los tres años del portugués, Varane y Modric al menos uno y Nacho y Casemiro debutaron con él.

Sergio Ramos, Marcelo y Benzema son los únicos supervivientes en la plantilla que vivieron al completo la étapa de Mourinho como entrenador del Real Madrid aunque hasta otros tres jugadores de la actual plantilla merengue ya saben lo que es trabajar con el portugués, que es candidato al volver al banquillo merengue tal y como ha explicado Goal.

El "4" blanco siempre fue insustituible para el preparador luso, ya que jugó 91 partidos a sus órdenes, aunque en los últimos meses del técnico protagonizaron alguna polémica como con otros compañeros de vestuario.

En lo deportivo, el técnico portugués fue el primero que dejó de utilizar a Ramos como lateral derecho para que jugara ya regularmente como central formando pareja con Pepe y, en su último año también con Varane , que debutó en el curso 2011-12 pero sólo jugó 9 partidos y en la última temporada de Mou irrumpe con fuerza en el primer equipo hasta acabar jugando 15 encuentros. De hecho, el técnico utilizó la irrupción de Varane para lanzar un dardo a Pepe, con el que su relación se rompió en sus últimos meses en el banquillo del Bernabéu.

En lo que se refiere a Marcelo , el brasileño tuvo que competir duramente por el puesto durante los años de Mourinho con Coentrao, en las dos primeras temporadas, el brasileño sumó 64 partidos y fue el titular habitual pero no idiscutible pero en el último curso se repartieron prácticamente por igual los partidos, ya que Coentrao jugó 16 y Marcelo 14 y esa tendencia se mantuvo también al curso siguiente, ya con Ancelotti en el banquillo.

Benzema también acumuló muchos partidos con Mourinho, ya que jugó 97 partido en los que marcó 47 goles pero el luso incentivó su competencia con Higuaín por el puesto en la delantera, donde se repartieron los minutos durante sus tres años, aunque los errores del Pipita en partidos decisivos le quitaron el crédito ante la afición. Para el recuerdo quedó cuando comparó al argentino con cazar con perro y al galo con cazar con gatos.

Un comentario que al ex del Lyon no le sentó bien: "Teníamos una buena relación, pero después hubo frases o comentarios que no venían a cuento. hablaba de gatos, perros y otras tantas cosas en la prensa. Tenía la impresión que a él le hacía gracia. Y la verdad es que si era alguien al que respetaba, en ese momento se me fue la olla. Le dije lo que había que decirle. Estuvimos reunidos una hora. Yo soy un jugador de fútbol, tú eres mi entrenador. Yo te respeto, así que respétame tú a mí como futbolista. Y desde entonces ya no hubo más historias de gatos, de perros o de lo que fuera. Soy alguien tímido, pero si te vas a reír de mí, me vas a encontrar. Cuanto se hablan las cosas, todo va mejor".

Por su parte, Modric apareció en el último Mourinho y se convirtió en uno de los jugadores más utilizados de aquella temporada tras jugar 33 partidos y sólo Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Pepe jugaron más minutos que él. No obstante, el croata se vio afectado por el mal año del Real Madrid en cuanto a títulos y no se ganó en ese primercurso el reconocimiento de todo el Bernabéu.

En cuanto a Nacho y Casemiro, Mourinho es el que los hace debutar. El central español debuta a sus órdenes en la temporada 2010-2011, en la que participa en dos partidos y se asienta en el primer equipo en la última temporada del portugués en la que disputa 9 partidos, 6 de ellos de forma completa y con Ancelotti ya pasó a ser un miembro más de la la primera plantilla blanca.

A Casemiro le dio la alternativa en uno de sus últimos partidos como técnico merengue, concretamente en el duelo de la 32ª jornada ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu. El brasileño disputó los 90 minutos, a la siguiente temporada con Carlo Ancelotti no tuvo protagonismo y se fue cedido al Porto, un paso clave para al año siguiente asentarse en el primer equipo con Zidane.