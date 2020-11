Loren llama a las puertas del once del Betis: Mucho más eficaz que Sanabria y Borja Iglesias

Desde su llegada, Manuel Pellegrini ha tenido clara la idea de delantero que quiere para el sistema que está utilizando en el Real . Una pista de ello la desveló Toni Sanabria afirmando que nada más acabar el último partido de su cesión en el recibió la llamada del técnico chileno. Pellegrini le confirmaba que quería contar con él para el proyecto que iba a emprender y el delantero no se lo pensó.

Después de nueve jornadas disputadas del campeonato liguero, Sanabria ha jugado en ocho partidos, seis de ellos como titular, y ha acumulado un total de 533 minutos sobre el verde. Números que revelan que para Pellegrini el paraguayo es el delantero titular del Betis. Sin embargo, ha anotado solo dos goles, en las dos ultimas jornadas ante Elche y FC Barcelona. Sus estadísticas resaltan que marca un gol cada 266,5 minutos, por tanto anota uno cada tres partidos.

La forma de jugar del paraguayo ha sido la que ha convencido a Pellegrini para que adelante a Borja Iglesias. El Panda fue titular los dos primeros encuentros de Liga pero sin marcar, y sin buenas actuaciones, vio como Sanabria le arrebataba la titularidad. El gallego lleva un total de 264 minutos, repartidos en seis participaciones y solo tres choques como titular.

Recuperar el nivel que el delantero mostró en el es uno de los pequeños retos que asumía también Pellegrini firmando por el Betis. Con una difícil situación económica tras la pandemia para fichar y considerándose que la delantera estaba cubierta, encontrar la mejor versión del Panda se antojaba clave. De momento, esta cruzada está en el debe del chileno.

