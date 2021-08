Loren, la defensa y el Real Madrid en una semana clave

El Betis afronta una semana importante, con varios frentes abiertos.

Semana clave la que afronta el Real Betis por tres motivos diferentes y todos centrados en mejorar la situación del equipo. El próximo sábado recibe el Villamarín al Real Madrid y Pellegrini necesita una victoria para enmendar el mal arranque liguero después de los dos empates ante Mallorca y Cádiz, equipos en principio inferiores. Además, un resultado positivo supondría marcharse al parón liguero con un mejor sabor de boca del que dejó los anteriores choques y que tiene al aficionado verdiblanco bastante desencantado. Pero sin duda alguna es el mercado de fichaje el que acapara toda la importancia de la semana. El Betis necesita terminar de cerrar la plantilla con incorporaciones que le den un salto de calidad a un grupo que requiere de retoques para ser competitivo, como ya ha indicado el técnico chileno en rueda de prensa.



Hablan el Ingeniero de la necesidad de incorporar a un delantero y esa opción pasa por la salida de Loren Morón. Es el principal movimiento para que pueda llegar un punta que le compita la posición a Borja Iglesias. El canterano no cuenta para el cuerpo técnico y esta semana cerrará su llegada al Espanyol, en forma de cesión. El encontrar el recambio para el marbellí es lo que podría truncar la operación habida cuenta que Pellegrini no quiere desprenderse del futbolista sin tener otro hombre que lo supla. WillianJosé, un viejo interés de la entidad heliopolitana parece el elegido.



Pero el caso del delantero no es el único punto a mejorar de una plantilla que sigue teniendo en la defensa su talón de Aquiles. Con la contratación de Pezzella se espera reforzar una línea que sigue teniendo bastante fragilidad. Después de las dos primeras jornadas desde el club se ha llegado a la conclusión que se rastreará el mercado para ver las posibilidades que ofrece para reclutar un nuevo efectivo. Todo esto depende de varios factores como encontrar una salida a Sidnei y que el refuerzo cuadre dentro de la delicada arquitectura económica sin suponer un incremento en el límite salaria. Una empresa nada fácil para Antonio Cordón dado el poco margen de maniobra del que dispone. Los ofrecimientos se siguen produciendo como el del central del Granada Lui Abraham. El peruano sería una solución que llegaría en forma de cesión procedente del Granada.



Pero es que además del central el club ha abierto la posibilidad de incorporar a un lateral derecho si se pusiera a tiro una buena oportunidad. Pellegrini amplió el periodo de baja de Sabaly y Montoya ha dejado dudas sobre su rendimiento tras sus dos partidos como titular. Incluso con el Cádiz fue sustituido por Aitor Ruibal que gana enteros para jugar más minutos en esa demarcación.



Así las cosas, Cordón tiene por delante unos días intensos de mucho trabajo y todo a la espera de que se produzca el primer movimiento para que el Betis pueda terminar un grupo que tiene que rendir en tres competiciones.