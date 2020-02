López Ufarte, en Goal: “Cuando ganas un título y pasa el tiempo, no lo olvidas nunca”

El ganador de la última Copa donostiarra concede una entrevista en exclusiva para ‘Goal’ y repasa la actualidad ‘txuri-urdin’

La está a dos pasos de llegar a la que sería una nueva final de Copa, torneo que no gana desde la temporada 1986-87. En 'Goal ' hemos podido hablar con uno de los grandes protagonistas de la época dorada realista, Roberto López Ufarte (Fez, 1958). Una de las grandes leyendas de la Real, santo y seña del conjunto 'txuri-urdin', repasa y analiza la actualidad de una Real de la que fue jugador e incluso segundo entrenador durante varias temporadas.

¿Cómo ve a la Real Sociedad esta temporada, y sobre todo, desde que Imanol cogió al equipo?

A nadie se le escapa que la Real Sociedad en estos momentos está haciendo el mejor fútbol de Primera División. Creo que en ese aspecto la Real está muy bien dirigida por Imanol, con unos grandes jugadores, con unos diamantes en bruto como Odegaard, Isak... Creo que el centro del campo de la Real Sociedad es incomparable con ningún otro de la Liga española.

Después de todo lo que está pasando la Real, ¿se esperaba a principio de temporada esta situación o ha sido una sorpresa?

Sorpresa no, porque se veía con los fichajes que se habían hecho, que mucha gente no los conocían, pero los que estamos en el fútbol poco a poco nos vamos conociendo todos. Creo que la Real desde el principio ha demostrado que sabe a lo que juega. Quizá falta algo de experiencia, y eso va a limitar mucho las posibilidades de ganar, sobre todo en Liga y meterse entre los 4 primeros, que es lo que todo el mundo piensa, pero en Copa siempre hay una esperanza.

Hay una esperanza y sobre todo con ese nuevo formato. Favorece mucho a cualquier equipo que tenga las ideas bastante claras, como las tiene la Real. Es un equipo que juega de forma ofensiva, le gusta tocar el balón en el centro del campo, con posesiones a veces largas, pero tiene ese lapsus en defensa de vez en cuando que a veces agrava el trabajo bien hecho desde el centro del campo para adelante.

Una Real que está a tres partidos de ganar un título, una Copa que no se conquista desde el año 87, con usted en la plantilla. ¿Ve alguna similitud y diferencia con aquel equipo?

Hay que diferenciar los años, las distancias. El fútbol de ahora es mucho más rápido, mejor, hay grandes jugadores. Quizás la única diferencia es que nosotros teníamos más experiencia y eso te da ese poso de seguridad, pero el hecho ya de estar en semifinales ante un equipo que, con todo el respeto hacia el , cualquiera de los que estaba en semifinales estaba deseando que le tocara. Creo que la Real es superior al Mirandés y, por lo tanto, creo que va a llegar a la final. Hay que demostrarlo, porque son 180 minutos, porque luego la vuelta en Anduva será bastante complicada.

Esta temporada, uno de los fichajes clave ha sido Odegaard, que se ha consagrado. ¿Se esperaba este rendimiento del noruego o ha sido la sorpresa del año?

En , sí que se estaba viendo a un Odegaard comprometido, interesante... Aquí ha encontrado un ambiente muy fácil para él, donde se ha encontrado a gusto, donde se juega la pelota desde el centro del campo y desde atrás a veces, se ha encontrado con compañeros que le respetan y le quieran . Además, se ha implicado en lo qque es la Real Sociedad. Está deseando cumplir los dos años que en un principio se comprometió y el tiempo verá. Posiblemente el lo quiera repescar, pero me da la sensación de que la última palabra la tiene Odegaard, porque quiere seguir creciendo y seguramente con el tiempo será el sustituto de Modric en el Real Madrid. Se puede dar la sorpresa de última hora de que le repesquen a última hora, pero creo que Odegaard está tan contento y está creciendo tanto, que de algún modo, le vendría bien seguir un año más y a la Real creo que también.

Otra de las sorpresas ha sido Isak. ¿Cómo le ve, le ve techo al sueco?

Isak lo está demostrando ya de sobra. Desde que empezó a salir en las segundas partes, y siempre aportaba su granito de arena, ahora que sale de titular, creo que ha sido un terremoto. Es un atleta con mucha velocidad, con una punta de velocidad que además juega bien al fútbol, entiende el juego y marca goles. ¿Qué más se puede pedir de un delantero? Pues sí, un poco más de experiencia, algo más de tranquilidad a la hora de definir, pero lo cierto es que va hacia arriba y eso es una bomba de relojería, porque cada vez que aparece por Anoeta, siempre hace algo positivo y el público está entusiasmado con él.

Un Isak que fue protagonista en el triunfo realista en el Bernabéu. ¿Cómo analiza el encuentro y el mérito de los de Imanol para eliminar a un Real Madrid que llevaba más de 20 partidos sin perder?

Cuando se gana un partido, y ante todo un Real Madrid, se tienen que dar varias circunstancias. Primero, que todo el equipo rinda a gran altura, incluso el portero, que aunque falló en alguna jugada puntual también estuvo bien. La clave estuvo en el centro del campo. El de la Real, digamos, se comió al Real Madrid. Se intuyó también por dónde podían venir los males del Madrid.Los males del Madrid estaban en la espalda del Marcelo, al que considero un gran jugador, pero dejaba tantos huecos cuando subía, que campaban a sus anchas Isak y alguno más, y creo que allí estuvo la clave. El Madrid apretó al final, porque es normal que eso ocurra, sobre todo en el Bernabéu, porque sabe de estas remontadas, pero en ningún momento vi peligrar. Con 1-4 daba por sentenciado el partido, pero en el Bernabéu los minutos para el contrario pasan muy despacio y estuvo cerca de empatar, pero creo que no hubiese sido justo. La Real le dio un baño completamente al Madrid.

Además, la Real culminó una semana casi perfecta ganando el derbi ante el Athletic y se puso a 2 puntos de Champions. ¿Es el bloque el secreto mejor guardado de esta Real Sociedad?

Siempre se da importancia a la plantilla. Si la plantilla puede afrontar varias competiciones a la vez, es que hay buenos elementos. Lo que está claro es que la Real, cuando empieza una temporada, tiene que estar cerca de los puestos de Europa. Lo cierto es que puede y debe aspirar a eso, pero puede pasar todo lo contrario. Que a pesar de jugar bien y estar en una situación perfecta, no acabes en Europa. No hay que olvidarse que hay otros que juegan y que lo hacen francamente bien. Creo que hay un pañuelo de ocho equipos que pueden entrar en cualquier momento y ojalá sea la Real, que, por juego, se lo está mereciendo.

En unas semifinales algo atípicas, sin ninguno de los grandes, ¿cuál es su opinión sobre este nuevo formato copero a partido único hasta semifinales?

En nuestros tiempos, cuando ganamos en el 87, también fue así. Nos enfrentamos a equipos de Segunda, y Tercera que jugaban en casa y eran sumamente peligrosos. Ya en semifinales, nos enfrentamos al Athletic, y conseguimos eliminarles. En la final conseguimos vencer al . En esos momentos, creo que es la única posibilidad de que un equipo pequeño o mediano de la Liga pueda ganar la Copa. Es interesante para todos, intentar que no la ganen Madrid o Barça. Por tanto, para mí, es un formato fantástico y es un acierto total.

¿Cómo se vive desde dentro, usted que ganó 2 Ligas y 1 Copa, la conquista de títulos sin ser Madrid o ?

El artículo sigue a continuación

Cuando ganas un título y pasa el tiempo, te das cuenta de que eso no se olvida nunca. Cualquier realista, hasta los jóvenes, sabe de nuestros logros, y es una oportunidad que no hay que dejar pasar, ya que la Real está en disposición de poder pasar a la final, es verdad que las finales luego hay que ganarlas, y estos cuatro equipos no son digamos importantes, pero están capacitados para ganar esta Copa.No hay que confiarse, llegar hasta el final, y ganarla y pasar a la historia.

¿Cuál sería su final preferida?

Es un sentir. La gente aquí quiere una final vasca. Creo que el es capaz de hacer grandes cosas y se puede poner a la altura del Athletic en cuanto a trabajo, lucha y esfuerzo. Encima tiene jugadores de nivel. Por gusto, prefiero un Athletic - Real Sociedad, pero no descarto al Granada, casi al Mirandés, pero con respeto, ya que me siento identificado y le he seguido mucho fuera de Miranda y es un equipo muy interesante. Esperemos que la final sea una Real Sociedad - Athletic.