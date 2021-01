Lopetegui y su polémica con la Copa: "el formato es precioso pero deben unificar el protocolo sanitario"

El entrenador del Sevilla se defendió de las críticas que ha recibido en las últimas horas tras criticar el protocolo sanitario del torneo del KO.

Julen Lopetegui se ha defendido de las críticas que ha recibido en las últimas días por criticar el protocolo santario de la Copa del Rey después de que se malinterpretaran sus declaraciones como una crítica a los clubes modestos y a su rival de la segunda ronda, el Linares.

"Yo dije exactamente lo mismo que dije el día de Lucena. Dije simplemente que el protocolo sanitario debe ser unificado. El virus no conoce de competiciones. La mala interpretación... no significa lo mismo decir 'un guardameta' a 'que te la meta un guarda'", matizó el preparador vasco.

El artículo sigue a continuación

El partido contra la Real: "La Real ha mejorado en algunos aspectos respecto al año pasado. Es un equipo con jugadores de mucha calidad. Hablamos de un equipo muy bueno en todos los sentidos. Nos va a obligar a hacer un grandísimo partido".

Más equipos

"A mi el formato de la Copa me parece precioso, no hablé nunca del formato, no tengo que hacerlo. Hablé de otras cosas. Yo vengo del barro y llevo 40 años en el fútbol", añadió el técnico sevillista.

El futuro de Carlos Fernández: "Es un jugador nuestro y con el que contamos. No puedo contestar nada más. El mercado terminará cuando termine. De Carlos lo único que puedo decir es que está lesionado".



¿Podría salir el Mudo Vázquez?: "Mudo es un jugador nuestro. Está participando un poquito menos, pero trabaja fenomenal y siempre está dispuesto. Lo que pueda pasar o no en el mercado, no te puedo decir, pero no estamos pendientes del mercado".



La mejoría de Óscar: "Está también progresando adecuadamente. Ha llegado este año, tiene condiciones y está entrando poco a poco. Se suma a todas las alternativas que tenemos".