Lopetegui y Rakitic dan la receta para acabar con la crisis del Sevilla: "Hay que insitir en lo que hacemos bien"

El técnico y el croata hablaron antes de la visita del Krasnodar en la Champions y analizaron el momento del equipo y las claves para volver a ganar.

Julen Lopetegui vive uno de los momentos más complicados desde que es entrenador del . El club de Nervión ha encadenado tres derrotas seguidas en pero ahora debe centrarse en la visita del Krasnodar en la UEFA con el que puede dejar encarrilado el pase en su grupo.

"Afrontamos cada partido igual da igual la competición que sea. El equipo ha estado cerca de ganar todos los partidos y para ganar hay que llegar al límite y confiar en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos. Hemos cambiado muy poco, somos un equipo que domina los partidos", explicó el técnico.

El mal momento del Krasnodar: "Es un equipo construido para ganar la Liga en . Tiene buenos futbolistas, un comportamiento colectivo consolidado. El partido contra el lo mereció ganar hasta el minuto 75. Máxima ilusión y máxima competitividad para cada partido para la Champions".

Más equipos

El estado físico del equipo: "Físicamente no hay un bache. Jugamos partidos cada tres días porque nos lo hemos ganado. habiendo quedado el año pasado cuartos y entrando a través de la ".

¿Le molesta que se hable de crisis?: "En mayo veremos dónde estamos pero es un camino largo en el que hay momentos que las cosas no salen bien. Estamos en un proceso de jugar cada tres días y queremos afrontarlas como un equipo con carácter y ambición y ganas de seguir creciendo".

Presión por las expectativas: "Eso forma más parte de vuestro mundo y nosotros no lo controlamos. Nos ilusiona jugar la Champions y nos preparamos muy bien para el partido de mañana y para consolidarnos en los partidos".

¿Le da miedo que los rivales le hayan tomado la medida: "Todos los equipos nos conocemos y nosotros tratamos de buscar soluciones. Esta temporada hemos planteado diferentes dibujos y situaciones en ataque pero lo más importante es competir y acertar en los detalles. El equipo tiene que insistir en lo que hace bien y corregir las cosas que tiene que mejorar".

¿Espera más de Rakitic?: "Nos estamos convenciendo y su rendimiento va a crecer como el del resto del equipo. No pondría el acento en Ivan, es un jugador más que viene a ayudarnos como cualquier otro compañero y todos tienen esa responsabilidad".

Confianza en los delanteros: "En ellos y en todo el equipo. Tratamos de seguir insistiendo, no hay atajos cuando hablamos de goles y tratamos de mejorar en lo que queremos hacer, en generar y en que no nos generen".

Rakitic: "Sé que puedo hacerlo muchísimo mejor, vivo por el fútbol y el Sevilla"

Revertir la situación: "Nuestra intención siempre es querer ganar. Siempre tenemos ilusión de jugar cada cuatro días, estamos encantados. Aparcamos LaLiga, sólo tenemos la cabeza en el partido de mañana y en poder sumar los tres puntos".

Ilusión por la Champions: "Hemos preparado bien el partido, nuestra ilusión es máxima y estamos convencidos aunque hay puntos para mejorar. Tenemos ilusión, jugamos la Champions en nuestro estadio y queremos hacer un buen partido porque es por lo que peleamos durante toda la temporada".

Fustración tras los halagos: "Nuestra confianza es la misma. En los tres partidos perdidos hicimos cosas bien y se castigó por pequeño detalles. Fueron partidos que pudimos ganar y hay que aprender de los errores pero el equipo es el mismo que el de hace una semana. Todo esto nos va a unir más".

Cansancio: "No hay sitio para el cansancio en nuestra mente. A veces nos podrían haber ayudado con los horarios pero vamos a lo nuestro y a preparar los partidos. No hay problema con competir cada 3 ó 4 días"

Necesita mejorar: "Sé que puedo hacerlo muchísimo mejor. Tras 6 años en , tengo que entender lo que tengo que hacer aquí y estoy convencido de que todo esto va a llegar con buena actitud. Quiero ayudar a mis compañeros. El partido ante el Athletic puede ser el mejor pero lo importante es el equipo. Si el equipo gana, es mejor que ser el mejor del partido. Vengo a ganar con el Sevilla, no me importa Ivan Rakitic. Cada partido me encuentro mejor. Vivo por el fútbol y por el Sevilla".

El artículo sigue a continuación

Krasnodar: "Es un equipo muy trabajado, hemos hablado mucho de ellos. Es un equipo que juega bien al fútbol y contra el Chelsea el resultado fue engañoso. En la Championos no se permiten errores"

Lopetegui y las críticas: "La crítica es normal, llevamos muchos años en el fútbol y hay que buscar soluciones. Entre nosotros estamos convencidos de lo que hacemos. El míster tiene todo el apoyo del vestuario y estoy convencido de que los resultados van a venir".

Confianza en los delanteros: "Somos capaces de crear muchas ocasiones, todos juntos tenemos que atacar y defender. Hay máxima confianza en los compañeros, con buena actitud los goles van a llegar y estamos todos juntos en eso".