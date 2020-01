Lopetegui y Monchi estallan contra el arbitraje del Real Madrid vs. Sevilla

El entrenador y el director deportivo no entienden que se anulara el primer gol de De Jong. "Si anulan el segundo, bajo al campo y saco al equipo".

El sevillismo ha mostrado su gran enfado con el VAR después de la derrota 2-1 en casa del , por la jornada 20 de . Y es que el videoarbitraje ha salvado a los blancos este sábado en el Santiago Bernabéu, donde el equipo de Nervión se adelantaba en el marcador sobre los 31 minutos de la primera parte con un cabezazo de Luuk De Jong a la salida de un córner. Sin embargo, y tras consultar con el VAR, el colegiado del partido, Martínez Munuera, apreció una más que dudosa falta en el bloqueo de Gudelj a Eder Militao y decidió anular el tanto del delantero holandés nacido en Suiza.

Enseguida, el sevillismo reclamó el tanto anulado, que suponía el 0-1 para los andaluces por la jornada 20 de LaLiga. Julen Lopetegui, que en su día fue entrenador del Real Madrid, mostraba su disconformidad al cuarto árbitro tras ver la acción en el VAR. El expreparador de los blancos, que fue despedido por Florentino Pérez el año pasado, consideró que el bloqueo de Gudelj, que se quedó parado cuando Militao iba a corregir su posición, no era falta.“Esto es una vergüenza”, ha repetido Lopetegui al irse al vestuario mientras Monchi asentía y le pedía calma.

LOPETEGUI: "ES UN ERROR GRANDÍSIMO"

"No llego a entender por qué pueden anular ese gol, no hay ningún motivo para hacerlo", diría más tarde Lopetegui en sala de prensa. "Hemos hecho un gol legal, todavía no acierto a adivinar por qué nos lo han anulado, no lo veo".

“Creo que el equipo ha merecido más que la derrota. Hemos hecho una buena primera parte. Consiguiendo un gol legal. Han marcado el primer gol sin apenas haber tenido ninguna ocasión”, agregó Lopetegui antes de seguir repasando el resto del desarrollo del encuentro.

“Hemos conseguido el empate y nos han marcado rápido el 2-1. Pero el equipo ha tenido dos opciones más, la de Jesús Navas y la de En-Nesyri. Estamos tristes”, ha señalado el técnico del equipo rojiblanco.

MONCHI: "SI ANULAN EL SEGUNDO TAMBIÉN, BAJO AL CAMPO Y SACO AL EQUIPO"

"Lo vio todo el mundo. Me niego a analizar el partido táctica-técnicamente porque esa jugada es muy clave y nos hace mucho daño. Es absurdo analizar a partir de ahí nada" (...)", señaló Monchi, el director deportivo del , en declaraciones para Movistar.

Consultado por el segundo gol de De Jong, que está precedido por un toque del balón en el brazo de Munir, comentó: "Si anulan el gol de De Jong igual bajo al campo y saco al equipo".

Y finalizó: "El Sevilla no tiene que tomar medidas y asume que puede haber errores, toca pensar en el partido del martes".