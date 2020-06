Lopetegui y el Sevilla - Betis: "No existen favoritos ni clasificación, sólo dos equipos con pasión"

El técnico analizó cómo encara su equipo el derbi más raro de la historia tras el coronavirus y jugando a puerta cerrada en el Sánchez-Pizjuán.

EL fútbol vuelve este jueves 11 de junio en por todo lo alto con un derbi sevillano. A puerta cerrada por el coronavirus pero y volverán a verse las caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán y Julen Lopetegui explicó cómo afronta su equipo el duelo.

"Nos obligan a adaptarnos a una circunstancia y contexto diferente, pero como bien has dicho el derbi se va a jugar. Todos sabemos lo que significa y lo que es, vamos a intentar dar una respuesta adecuada, adaptarnos al contexto y superar a un buen equipo como es el Betis. No existen favoritos, ni clasificación. Dos equipos con un tremenda pasión con ganas de afrontar un partido precioso. Dos buenos equipos, el Betis es buena plantilla bien dirigida en un buen momento. Nosotros también lo estábamos y pretendemos volver a estarlo. Tenemos que competir como queremos en el campo, eso es lo que me preocupa y ocupa", explicó el técnico.

"El Betis es un equipo muy completo, tiene muy buenos jugadores. Estaban en un buen momento cuando todo esto sucedió. Tengo la máxima ilusión para hacer un gran partido y tratar de ganar el partido", añadió sobre su rival.

Más equipos

El estado físico del equipo y la posibilidad de hacer cinco cambios

"Hay un planteamiento inicial, hablo por mi al menos, y lo único que cambia es que tienes una posibilidad de hacer cinco cambios, y te permite tener más gente en el campo en momentos puntuales. por aspecto físico o táctico. tampoco tienes la obligación de hacerlos, en muchos no los han hecho. cada partido es como un melon, es una alternativa mas pero no una obligación. teneos que estar atentos a esa gestión delos que salen y entran. trataremos de estar alerta en ese aspecto", comentó sobre la nueva norma.

El técnico sí lamentó no poder jugar amistosos ni demasiados partidillos: "Fútbol 11 contra 11 hemos hecho muy poquito, porque hemos hecho 8 entrenamientos, somos junto al Betis el que arranca más pronto, hemos tenido un par de ventanas para poderlo hacer. Hemos tratado de hacerlo de la manera más rigurosa posible diferenciando en las vestimentas, pero eso es una anécdota. nos habría gustado tener más plazos y adaptarnos con buena cara, maxima actitud y tratando de aprovechar el tiempo para llegar lo mas afinado posible al primer partido, un Sevilla - Betis. Hay un componente emocional aparte que conlleva este partido".

Aún así, no quiso lamentarse por el calendario tan apretado: "Es algo a lo que tenemos que adaptarnos a esta realidad y ver la parte positiva. No buscamos lo que nos parece, es lo que hay y vamos a ello. Vamos a afrontar esta situación y tratar de coger lo que viene. Ahora nos toca el Betis, va a ser un partido histórico y hace que tenga aún más repercusión"

Ocampos no está descartado

Ocampos no está descartado

"Hemos tenido algún problemilla con él, pero ha hecho una parte del entrenamiento con normalidad y esperaremos a mañana para valorar, tanto con el como con algún otro compañero. 24 horas son importantes, y valoraremos si sale de inicio o puede estar al servicio del equipo durante. Vamos a esperar. Lucas ha hecho un trabajo de pretemporada y en el tramo final ha tenido un problemilla. Si juega es porque tenemos todas las garantías. Nos ha dado muchas cosas durante la temporada. De lo hecho no vive nadie pero ahora hay que centrarse en lo que viene, en el partido de mañana ante un rival importante. Tenemos que afrontarlo por encima de las individualidades. Lucas nos ha dado mucho y nos lo seguirá dando", analizó sobre la situación del argentino.

Además, el vasco destacó la implicación de Nolito, Banega y los cedidos que podrían no seguir la próxima temporada: "Están igual que siempre, trabajando fenomenal, hay varias circunstancias, y la respuesta hasta ahora ha sido fantástica. Al igual que los cedidos. Son situaciones contractuales que pueden matizar cositas, pero hasta ahora les daría un 10 por compromiso y trabajo, con el mismo sentimiento que le han puesto desde que estoy aquí".

El artículo sigue a continuación

Jugar a puerta cerrada y llamamiento a la afición

La nueva normalidad obligará a jugar sin público, tal y como analizó Lopetegui: "Lo hemos hecho de a manera que podemos hacer, comentando hablando y sabiendo qué podemos hacer y que no nos sorprenda el contexto, diferente. En Alemania no juegan cada tres días, es un matiz importante, va a ser un partido, postpartido y prepartido, sin tiempo de entrenamiento. Tenemos que prepararnos para eso y convivir con una situación diferente, sabiendo que se juegan tres puntos importantes y que todos tenemos la necesidad. Tenemos que apretarnos todos porque se va a escuchar todo. Es un escenario diferente y todos tendremos que tener cuidado en lo que decimos. a nivel de comunicación es una parte, pero entre los jugadores será más grande. el sonido del fútbol cambia y nos tendremos que adaptar”.

Además, el técnico quiso pedir a los aficionados que no organices grandes concentraciones con motivo del partido": El mensaje que mando es el de responsabilidad y que se haga caso a las fuerzas del orden. Nos gustaría tener el campo lleno peor hay que adaptarse a la situación".