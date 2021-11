Lopetegui-Vinicius: intrahistoria de sus primeros pasos en el Real Madrid

Julen Lopetegui y Vinicius Junior llegaron al Real Madrid el mismo verano, el de 2018, y rodeados de muchos titulares. El primero por su abrupta salida de la Selección Española, en la víspera del Mundial de Rusia, y el segundo por su elevado precio, 40 millones de euros.

La relación entre ambos duró poco y fue objeto de debate dentro y fuera del club. Desde los despachos, igual que en la grada, se esperaba una apuesta más decidida del entrenador por la joven promesa, pero Lopetegui quiso mantener su independencia y optó por una vía mucho más conservadora. Únicamente le puso en dos partidos, sumando el carioca 12 minutos ante Atlético y Alavés.

El avión de Florentino, para Vinicius

Vinicius fue convocado hasta el cese del técnico en otros cinco encuentros, sin salir del banquillo en ninguno de ellos, lo que no gustó en la entidad porque a menudo complicaba o impedía al atacante foguearse en el Castilla. Esto originó una anécdota muy peculiar. El viernes 19 de octubre Lopetegui no incluyó en la lista para el sábado frente al Levante a Vinicius, que sin embargo no se había desplazado a Vigo para jugar con el Castilla ante el Celta B el domingo. Al enterarse, Florentino reaccionó y a través de Juni Calafat le hizo saber a Vinicius que debía viajar a Galicia y que podía contar para ello con su avión privado.

El brasileño rechazó esa propuesta aérea e hizo el trayecto en coche. El filial blanco empató con un golazo suyo de falta y el chico luego fue expulsado por doble amarilla por encararse con un público y unos rivales que le increpaban. Una semana después, pese a que prosperara el recurso por esa expulsión, Lopetegui no le citó para el Clásico, el Madrid cayó 5-1 y Julen fue despedido con un comunicado muy criticado por la dureza contra el hasta ese momento jefe del banquillo.

"Iba a jugar, las temporadas duran diez meses", explicaría Lopetegui fuera del Madrid. Ha pasado el tiempo y tanto a él como a Vinicius, les va de maravilla. El entrenador mantiene al Sevilla como referencia futbolística en España e incluso en Europa, con otra Europa League en el museo; y el jugador, con un duro aprendizaje de por medio, se ha asentado como titular de Ancelotti en un Real Madrid al alza. Su nuevo cruce de caminos, esta noche (21 h., Movistar LaLiga) en el Santiago Bernabéu, promete.