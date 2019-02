Lopetegui: "¿Vinicius? Iba a jugar, las temporadas duran 10 meses, no mes y medio"

El exentrenador de los Blancos rompió el silencio desde que lo destituyeron y sacó varias frases para analizar.

Julen Lopetegui volvió a hablar. El otrora director técnico del Real Madrid abrió los micrófonos y finalmente dio su versión, entre otros temas, sobre su fracaso en el conjunto Merengue y el porqué no usó a Vinicius Junior en su momento.

"Iba a jugar conmigo. Las temporadas duran diez meses, no mes y medio. No me duele cuando le veo hacer un buen partido, no por favor. Tiene una mentalidad fantástica y seguro que tendrá un futuro sensacional”, respondió en entrevista con El Partidazo de COPE.

El español tocó varios tópicos a lo largo de la charla:



Su salida de la institución: "Mi despido me lo comunicó José Ángel Sánchez (director general). No hablé con Florentino Pérez (presidente). No he vuelto a hablar con él. No pasa nada. Ellos hacen su camino y yo hago el mío. (...) Cuando me fui hablé con casi todos los jugadores, pero no voy a dar mi opinión sobre la situación de ningún futbolista porque estoy fuera del club. Tengo un tremendo respeto por las personas que están. (Isco) no era mi niño mimado. Si hablo o no con él es cosa mía. Evidentemente yo tengo un gran agradecimiento al Madrid y un cariño inmenso a los que han sido mis jugadores. ¿Que si quiero que gane la Champions? Les deseo lo mejor”.

El cese de la Selección a días del arranque de Rusia 2018: "El Mundial nos hacía una tremenda ilusión y nos sentíamos capacitados para acometer nuestra única responsabilidad. Yo sólo era seleccionador, no entrenador del Madrid".

Dos momentos duros en su carrera: “Las noches de Krasnodar (cuando lo echan de la Roja) y de Madrid son situaciones que te hacen más fuerte y te ayudan a tener la piel más dura. No hay que hacer tragicomedias ni dramatizar. Las dejo en el pasado".