Lopetegui en Goal: "La afición del Sevilla te transmite ilusión y exigencia"

El técnico repasa sus primeros 17 meses en Nervión, rememora el éxito en la Europa League y da las claves para seguir creciendo en el día a día.

Los prejuicios son malos compañeros de viaje, casi siempre nos dejan una imagen sesgada de las situaciones y las personas pero en otras tantas ocasiones acaban dando lugar a las sorpresas más agradables. La relación entre el y Julen Lopetegui empezó con turbulencias y acabó en matrimonio. La luna de miel fue en agosto y en Alemania levantando la sexta UEFA Europa League de la historia del club.

Tras 17 meses en Sevilla, el vasco ya entiende a la perfección lo que él denomina como "el mundo del Sevilla", un ecosistema con sus códigos y con una afición tan entregada como exigente que le agradece que les haya vuelto a llevar a la gloria mientras que le pide que no cese la catarata de éxitos. Ilusión y exigencia siente el técnico cuando habla en exclusiva con Goal del Sevilla, de "su" Sevilla y de cómo marcha su segundo curso al frente del banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Tiene tiempo un entrenador para disfrutar?

"Por resumir, tienes que tratar de disfrutar de la vorágine. Vives en una vorágine por esta intensidad de condensación de partidos que tenemos jugando en Europa y . Ahora más por la condensación de las competiciones en menos tiempo. Los jugadores siguen teniendo dos piernas y dos pulmones pero tienen que jugar en menos tiempo. Esto nos obliga a los entrenadores pero forma parte de nuestra profesión".

Me da la impresión de que en Sevilla ha encontrado un sitio donde es feliz.

"Estoy disfrutando de mi profesión y de la ciudad. Mi familia igual, estamos bien y eso es importante. Los entrenadores somos personas, que tenemos gente detrás, que nos sigue, que nos sufre y es importante que estén bien. En mi caso están encantadísimos con esta maravillosa ciudad, con la acogida de la gente y todo. A nivel de club estamos muy contentos de trabajar y ser responsables del Sevilla".

¿En qué lugar se pierde cuando desconecta del fútbol?

"Mi familia ha disfrutado más que yo de la ciudad, yo he salido poco. Los momentos más cercanos a disfrutar es cuando terminas un partido que has ganado y esa noche sales a cenar con tu familia. Con la pandemia es más complejo todo pero los pocos sitios que he conocido en Sevilla me han encantado y a mi mujer también. No sólo la ciudad, la región. Andalucía tiene muchísimas cosas maravillosas y es una pena no poder conocer y disfrutar de todas”.

¿Qué le dicen los aficionados cuando lo ven por la calle?

“Si hemos ganado, están contentos (risas). La gente desde el principio nos ha transmitido cariño, ánimo e ilusión pero también la exigencia que uno la siente en el momento en el que uno aterriza en la ciudad y un poco en lo que es el Sevilla y su mundo”.

Imagino que les echa de menos en el estadio.

“El fútbol tiene sentido cuando juegas para tus aficionados. Estamos haciendo un gran esfuerzo para adaptarnos. Sabemos que nuestros aficionados siguen existiendo, nos siguen desde sus casas y siguen con sus inquietudes, ilusión y energía. Aunque no los veamos, tenemos presente ese espíritu. Jugamos para ellos”.

Le escuché a Pepe Castro que una de las claves ahora es que al no haber ruido en los estadios puede corregir en todo momento a los jugadores.

“Todo se escucha más, todo es más transparente y todo se analiza más porque se escucha lo que dice el entrenador, el árbitro y los jugadores. Nos tenemos que adaptar todos. Los protagonistas son los jugadores y los de fuera tratamos de no estorbar y de ayudarles”.

En Colonia en la final de la lloró como un sevillista más, ¿qué sintió en ese momento?

“Es una muestra de emoción y de alegría. En un año futbolístico hay muchos momentos complejos y difíciles, hay mucho trabajo detrás de muchísima gente en el club, no sólo de los jugadores o el staff técnico. Hay trabajo de la dirección deportiva, de la gente que está a nuestro alrededor en el club, del presidente, de la junta, de todos. Culminar de esa manera es una alegría para todos. Lo expresé así pero era alegría”.

¿Le dio pena no celebrarlo con la afición?

“Son momentos muy bonitos, que lógicamente se quedan para el recuerdo. Lo hicimos de manera virtual pero también real. Sé que en casa de cada sevillista se acostaron más felices esa noche. Es un momento difícil de la historia de nuestro país por todo lo que está sucediendo y dar esa alegría a los sevillistas es lo que da sentido a nuestro trabajo”.

El torneo fue de película, varias veces al borde del KO pero siempre levantándose. ¿Es la esencia de este Sevilla?

“A un partido, en un formato de Mundial y todo es importante, cada detalle y cada momento. Es cierto que hay matices. Hay que tener acierto y no tener mala fortuna. Tuvimos el mérito de levantarnos en momentos complejos con tres penaltis en contra y, a su vez, en los momentos que nos levantamos encontramos réditos al trabajo. A veces no se da. Para ganar un campeonato de estas características se tienen que dar muchas circunstancias y afortunadamente se dieron”.

Guardiola dijo hace unos días que el entrenador como antes lo conocíamos ya no existe. Que ahora sólo se trata de recuperar jugadores y que no se lesionen, que ya no hay tiempo para mejorar al equipo y los jugadores. ¿Siente lo mismo?

“Cuando más condensado está un escenario, más difícil es. En el último mes hemos jugado muchos partidos en menos de 72 horas. Tienes tiempo de intentar recuperar a los que han jugado y muchas veces ni eso y acondicionar al resto para el siguiente partido. Pierdes esa ventana de poder trabajar como los equipos que tienen una semana. Tenemos que intentar dentro de este escenario optimizar nuestro tiempo”.

Todos conocemos los fichajes de Monchi pero, ¿cómo es su influencia en el día a día del equipo?

“Hay una información muy fluida de ida y vuelta en el día a día para tomar las decisiones que corresponden en cada caso. Está muy cerca de nuestro día a día y eso nos ayuda y nos hace más fuertes”.

Han hecho que parezca normal que el Sevilla domine al o al . La exigencia es la clave del éxito en el Sevilla pero, ¿es injusta a veces?

“En Champions cada partido es durísimo, no sólo con el Chelsea. Hay un grado de dificultad añadido en todos los partidos. Cada partido es un mundo, es difícil. La gente es consciente de la dificultad de competir en la Champions y de competir en LaLiga y de ser capaces de enfrentarse de tú a tú con estos equipos. Tenemos que controlar lo que hacemos nosotros. Confiamos en nuestras virtudes y tratamos de sacarlas contra todos los rivales y minimizarlos. A veces lo conseguimos y a veces no. La valoración de la gente se escapa de nuestro control”.

Se habla mucho de si el Sevilla tiene que mirarse en el espejo del ¿Está el Sevilla más cerca del Atleti ahora o sigue lejos?

“Tenemos que mirar en seguir creciendo y mejorando. Tenemos que seguir dando respuesta a los envites que tenemos por delante dentro de la excepcionalidad que tiene este año. Queremos ser capaces de mejorar en LaLiga y seguir compitiendo bien en Champions. Son dos retos grandiosos, difíciles y complejos. No miramos más allá. Lo que hicimos el año pasado, fue el año pasado. Ahora dependemos de lo que hagamos de aquí a mayo. Mayo está muy lejos y nos tenemos que centrar en el día a día. Me repito mucho pero es que no hay otro secreto en el fútbol que mirar el día a día. No vale de nada mirar al vecino o al otro. Te tienes que mirar tú mismo, ser autocrítico, mejorar y saber lo que hacemos bien para consolidarlo y lo que hacemos mal para mejorarlo y tratar de que todos los jugadores estén bien. Ojalá tengamos el mayor número de jugadores para dar respuesta a estos retos”.

Imagino que es difícil sustituir a un jugador como Banega y las miradas para eso se centran en Rakitic.

“Éver (Banega) nos hacía mejores en muchos aspectos. Hizo un año muy bueno, además fue de menos a más y terminó a un nivel altísimo, igual que Reguilón. Son jugadores que ya no están, les damos las gracias por lo que nos dieron. Tenemos que cuidar y mirar a los que están, que son los que ahora nos van a ayudar a ganar partidos y tienen toda nuestra confianza. Me vale para Ivan (Rakitic) y para todos. Todos los jugadores necesitan un tiempo de adaptación pero nadie tiene que llevar la losa de sustituir a nadie. Ivan viene a ser Ivan y a tratar de dar lo mejor de sí mismo y ayudarnos. Está creciendo muchísimo como jugador y nos van a ayudar siendo Ivan, no siendo Banega”.

¿Temió por que se fuera Koundé?

“Sigue con nosotros y creo que es bueno para nosotros y para el jugador. Está en una edad en la que tiene que seguir creciendo, mejorando y desarrollando sus buenas condiciones. Antes no iba a la Selección y era uno de los jugadores con los que hacíamos un poco más de trabajo individual. Ahora hay menos tiempo pero es lógico que vaya a la Selección Sub-21 por la evolución que ha tenido. Tiene buen carácter para aprender, es un chico maduro, muy curioso en lo que tiene que mejorar y eso es muy bueno”.

Quitando a Rakitic y Acuña, a los nuevos fichajes les está costando entrar, ¿puede ayudarles este parón?

“Idrissi no ha podido trabajar aún con nosotros, ojalá que la semana que viene se pueda incorporar. Vamos a ver cuando coge el ritmo competitivo pero esperamos que esté cuanto antes. Queremos recuperar también a Suso y a ver qué pasa con las molestias de Acuña y Jesús (Navas), cruzamos los dedos para que no sea grave. Esperamos que vuelvan sanos todos los que han ido con su selección, sin bicho. Cuando te dicen que un jugador tiene Covid, está fuera 2 ó 3 semanas y con todo lo que viene después. Ese escenario es complejo pero es lo que hay”.

¿Si Navas hubiera jugado en o Barcelona se le habría considerado como uno de los mejores de la historia de ?

“Jesús tiene una carrera envidiable. Ha estado en equipos como el Manchester, ha estado y sigue estando en la Selección Española, ha sido campeón del mundo. Ahora se ha reconvertido a una nueva posición de una forma brillantísima y rindiendo a un nivel muy alto. Creo que tiene un gran reconocimiento del mundo del fútbol. Sigue yendo a la Selección con 35 años. En este aspecto no creo que le falte reconocimiento en el mundo del fútbol”.

¿Tienen poco gol los delanteros del Sevilla?

“Lo importante es que los goles los metan jugadores del Sevilla. En este caso los delanteros ya han marcado varios goles este año y lo van a seguir haciendo. Los jugadores tienen unas características y son buenas para el Sevilla. El acierto a puerta va por rachas y momentos. Luuk (De Jong) tuvo una racha en un momento clave y volverán a aparecer. Lo importante es que el equipo tenga un buen comportamiento colectivo, que sigamos generando ocasiones y manejando la posibilidad de tener muchas opciones de gol y los goles seguirán llegando”.

Es un técnico que ha trabajado en cantera en la Selección pero ahora cuesta a ver a canteranos en el Sevilla, ¿hay un salto demasiado grande?

“Creo que es algo que también va por momentos. Hay una generación a medio y largo plazo muy interesante. Hay que trabajar con ellos y darles su tiempo. Tienen que competir en , que no es fácil. Creo que están muy bien dirigidos por Gallardo, que conoce bien el trabajo de cantera. Quemando etapas irán llegando algunos. Estamos muy atentos y ojalá que puedan ayudarnos. La explosión de un canterano creo que es un síntoma fantástico de la salud de un club. Tengo la intuición de que hay una generación muy interesante. Muchos son muy jovencitos y hay un salto aunque entrenan con nosotros algunas veces”.

¿Qué espera del futuro del Sevilla, se ve muchos años aquí más allá de este contrato de tres años?

“Nos vemos compitiendo en el día a día, en el siguiente partido. Somos muy exigentes en el día a día y no miro más allá. No te ayuda a nada. Hay que centrarse en dar lo mejor de ti mismo desde que te levantas y es en lo que tenemos que centrarnos. Yo estoy feliz en Sevilla y pensar en tener continuidad en un equipo es muy bonito pero todos conocemos como es el fútbol. Yo estoy feliz y encantado”.