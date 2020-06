¡Pelo largo y barbijo! El look de Gallardo en cuarentena

El técnico de River fue fotografiado en la puerta de su casa en 'modo cuarentena'.

Días después de romper el silencio en medio de la cuarentena y reclamar por la vuelta de los entrenamientos, Marcelo Gallardo volvió a ser noticia, pero esta vez por un hecho curioso: una foto del técnico de River en modo cuarentena.

El medio partidario River News publicó una imagen del entrenador más ganador de la historia riverplatense que rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó más de una broma debido al look del Muñeco: pelo más largo de lo común y barbijo, como indica el protocolo sanitario en .

"Todos somos conscientes de la situación del país, pero en nuestra actividad podemos manejar a conciencia protocolos. Me gustaría que el Ministro de salud me diga cómo puede una industria tiene 500 empleados con protocolo y el fútbol no puede tener un protocolo de cinco jugadores por turno. Discutamos esas posibilidades", había manifestado Gallardo hace una semana, en su última aparición pública, cuando mostró su preocupación por el físico de los futbolistas a futuro.