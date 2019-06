‘Loco’ Abreu: “Liga MX estaba mejor con cinco extranjeros”

Abreu tuvo un destacado paso por el futbol mexicano y aún se mantiene en activo

Sebastián Abreu, trotamundos uruguayo que militó en en clubes como Tecos, Tigres, , y , lamentó que la haya permitido un mayor número de extranjeros en la Primera División, pues en su paso había un límite de cinco no nacidos en México.

En el mismo sentido, el ‘Loco’, entrenador interino del Santa Tecla de El Salvador aceptó que esto perjudica a la Selección mexicana, situación evidenciada en los procesos de selecciones menores.

“Uno también piensa en el fogueo para los que van a ser jugadores para la Selección, tanto Sub 15, Sub 17, Sub 20 y con la cantidad de extranjeros que hay, no digo que no tenga que haber extranjeros porque en todas partes del mundo hay, pero creo que con cinco estaba bien”, mencionó Abreu en Guadalajara previo al partido de despedida de Rafael Márquez a beneficio de la Fundación Scholas del Papa Francisco.

Explicó que “se ha hecho una exageración que le está cortando la posibilidad de un proceso totalmente perdido y quemado, que de acá a cinco, seis o siete años si sigue así, cada vez va a ser el nivel de la Selección menos competitivo porque no tienen espacio”.

Abreu, de 42 años, consideró que impiden la “competitividad”, pues poco a poco van cerrando oportunidades a los nacidos en México. “Cuando hay 10 extranjeros contratan los extranjeros para que jueguen y ahí le vas cortando la posibilidad al mexicano y le vas cortando la posibilidad al futbol mexicano. Creo que cinco está bien, ya 10 o 9 se me hace una exageración y ya se está viendo que va a ser cada vez más complejo tener esa competitividad y ese nivel alto para competir a nivel internacional”.