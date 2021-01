Lo que un aficionado del Atlético de Madrid puede esperar de Moussa Dembélé

En Goal analizamos las prestaciones del francés y qué características le puede aportar al equipo del Cholo

Moussa Dembélé ya entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El francés, que sigue recuperándose de su fractura en el brazo, tiene buenas sensaciones y podría tener el alta médica y competitiva en los próximos días. El delantero, cedido al hasta el 30 de junio con opción de compra, podría entrar en la convocatoria de cara a los duelos de Liga, bien ante la SD , bien ante el CF. De hecho, incluso podría tener algunos minutos de juego si el Cholo lo considera oportuno. Pero ¿qué planes hay con Dembélé? ¿qué espera el Atleti que aporte Dembéle? ¿qué le puede dar al conjunto colchonero? Lo analizamos en Goal.

Estirar al equipo. El perfil de Dembélé no tiene nada que ver con Diego Costa, que rescindió contrato con el Atleti, pero el francés tiene algo en común con el de Lagarto. Tiene una potencia enorme en carrera, sabe atacar los espacios y sabe proteger bien la pelota. Al choque, es un jugador con un poderío físico brutal y el Cholo quiere aprovechar esa potencia para estirar al equipo. Es decir, que cuando el Atleti vaya por delante en el marcador y pretenda defender esa ventaja en bloque bajo, Dembélé será clave para salir al contragolpe.

No mezcla con Suárez. Viendo el perfil de ambos jugadores, a bote pronto, Dembélé no es un jugador asociativo, por lo que parece poco probable que pueda ser compatible con Luis Suárez, salvo un caso de necesidad extrema en algún momento concreto. Para ese rol asociativo, Simeone dispone de jugadores más habilidosos que el francés, como es el caso de Joao Félix o Ángel Correa, que están más comodos en el rol de segunda punta. Dembélé es un delantero centro referencial. Por lo tanto, más que complemento para Suárez, será su recambio, para poder dar descansos al charrúa cuando esté fatigado o para sustituirlo de inicio, siempre y cuando Simeone lo crea oportuno.

Gatillo fácil. Aunque este curso sólo anotó un tanto con el OL, Dembélé ve puerta con relativa frecuencia. Así lo avalan sus 15 y 16 tantos en la en las últimas dos temporadas. Una cifra que no le revela como un gran goleador, pero sí como un delantero con buenos números. Moussa no es un gran definidor, pero sí tiene una buena cualidad, maneja ambas piernas para el remate, arma la pierna muy rápido, necesita poco espacio para fabricarse la jugada y no va nada mal de cabeza.

Potencia y segundas jugadas. Al ser un nueve referencial. Dembélé puede llegar a ser una pieza fundamental cuando el Atlético plantee salir con balones largos. Su fortaleza física le va a permitir bajar muchos balones y ganar muchos duelos aéreos, algo que servirá para facilitar la labor al resto de compañeros y poder aprovechar las segundas jugadas, que tanto gustan en los equipos de Simeone, donde se trabaja hasta el último detalle de los partidos.

Fijar a los centrales. Al tener un físico impresionante y una potencia notable, Dembélé es un jugador ideal para fijar a las defensas rivales. SImeone necesita tener siempre activado un poder de intimidación importante y eso con Moussa lo va a tener. Es un futbolista fuerte, combativo, capaz de ir al choque y de mantener en jaque a los centrales contrarios. Sabe recibir el balón de espaldas, no lo protege nada mal y también tiende a dejarse caer hacia los costados para sacar a los centrales de sitio. Será un recurso aprovechable.