Llorente: "No los pusimos en demasiados problemas"

El delantero español hizo una fuerte autocrítica por la final que disputó el Tottenham ante el Liverpool, en Madrid.

Muy lejos de lo esperado. El no se animó a más. No supo cómo romper un planteo defensivo que se mostró sólido. Y le faltó jerarquía individual para encontrar desequilibrio. El conjunto de Pochettino perdió 2 a 0 ante el la final de la , en Madrid.

Tras el encuentro, el español Fernando Llorente hizo una autocrítica fuerte. "Partido difícil desde los primeros minutos, enseguida con resultado adverso. No jugamos nuestro mejor partido, fue difícil para el equipo soltarse. Está claro que estos partidos son de mucha presión, pero no pudimos jugar como sabemos, y eso es una pena", dijo.

Y agregó: "Ellos hicieron su partido, enseguida se les puso de cara, tampoco los pusimos en demasiados problemas, estaban tranquilos con el resultado así. Es una pena desaprovechar una oportunidad tan buena".

"Es difícil hacer un análisis de todo el año, teníamos mucha ilusión de ganar el título y ahora estamos muy tristes. Es tiempo de analizar, de ver qué se hizo mal y qué podemos mejorar para lo que venga", comentó.

Por último: "No dimos lo mejor de nosotros mismos y eso es una pena. No queda otra que seguir luchando y levantarse para volver a jugar algo tan bonito como esto. ¿Una figura? El portero de ellos estuvo bien, no atajó ninguna increíble pero hizo su trabajo bien. Ellos estuvieron siempre muy seguros, no los pusimos en demasiados problemas".