¿Llegás, Carlitos? Alfaro no descartó a Tevez para visitar a Tolima

A pesar de su reciente lesión en la rodilla, el técnico de Boca dijo que, por ahora, no descarta al Apache para viajar a Colombia por la Libertadores.

El último miércoles Carlos Tevez debió abandonar la práctica de Boca debido a una molestia en su rodilla izquierda. Un rato después, los estudios médicos confirmaban la lesión: una entorsis que le provocó una sinovitis.

Esta dolencia dejó al futbolista afuera de la convocatoria para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina y, parecía que también lo estaría del partido ante por la . Sin embargo, Gustavo Alfaro no lo descartó.

"Yo hasta que me digan que no lo puedo subir al avión, lo cuento", dijo el entrenador xeneize tras el triunfo en Mar del Plata y agregó: "Nos pareció una cosa cuando se retiró con la lesión, nos pareció otra cosa al día siguiente, que no había juntado liquido en la rodilla y ya estaba más asintomática. Lo vamos a ir esperando para ver cómo va evolicionando y en función de eso veremos. Dejemos que el tiempo juegue a nuestro favor, ¿para qué me voy a a presurar a tomar una decisión ahora cuando todavía falta tiempo por pasar?".