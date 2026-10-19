Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Anfield

El Liverpool-Villarreal comenzará el 20 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Liverpool quiere prolongar su trayectoria perfecta en la Champions League en Anfield

Los hombres de Andoni Iraola demostraron carácter el fin de semana ante el Brentford en la Premier League y remontaron para ganar 2-1. Era un resultado muy necesario tras la contundente derrota por 3-0 frente al Manchester City. En la Champions League, sin embargo, al Liverpool le ha ido todo de cara hasta ahora: venció 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield y goleó 6-3 al LASK a domicilio. Pese a su irregular comienzo de temporada en la competición nacional, el equipo de Iraola ha ganado seis de sus últimos ocho partidos entre todas las competiciones.

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Resultados dispares del Villarreal hasta ahora

La racha de siete derrotas consecutivas del Villarreal en la Champions League terminó por fin en su último partido, cuando venció 3-1 al Nápoles pese a encajar el primer gol. El Submarino Amarillo comenzó esta temporada de forma pésima, sin ganar ninguno de sus últimos seis partidos entre todas las competiciones, una serie que incluyó cuatro derrotas seguidas. Desde entonces ha logrado estabilizarse en cierta medida, con tres victorias en cinco encuentros, incluida la conseguida ante el Nápoles.

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Podría haber goles en Anfield

El Submarino Amarillo no ha dejado su portería a cero en ninguno de sus últimos 13 partidos de Champions League. Sus opciones de conseguirlo en Anfield parecen escasas, dado que solo lo ha logrado tres veces en sus últimos 33 encuentros en esta competición.

Datos clave y lesiones

El Liverpool ha marcado al menos dos goles en 13 de sus últimos 15 partidos de la fase de grupos de la Champions League en Anfield.

El Liverpool no podrá contar con Dominik Szoboszlai ni con Jeremie Frimpong, que se lesionaron ante el Brentford el fin de semana, mientras que el Villarreal viajará a Anfield sin Nicolas Pepe ni Tajon Buchanan.

Noticias de los equipos y plantillas

Se espera que Andoni Iraola presente un once potente. La alineación prevista es: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Por el momento no se han comunicado lesiones ni sanciones en el equipo local, aunque habrá novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Se prevé que Inigo Perez, técnico del Villarreal, alinee a Luiz Junior en la portería, con una defensa de cuatro formada por Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mourino. Alberto Moleiro y Gerard Moreno figuran entre las opciones de ataque que podrían jugar. Por ahora no se han confirmado lesiones ni sanciones en el equipo visitante.

Estado de forma

El Liverpool llega a este encuentro en buena forma, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente remontó para imponerse 2-1 al Brentford en la Premier League, después de ganar 6-3 al LASK en la Champions League. La única mancha en esa racha fue la derrota por 3-0 en casa ante el Manchester City. En esos cinco encuentros, el Liverpool ha marcado 11 goles y ha encajado siete, reflejo de un estilo ofensivo que en ocasiones deja espacios atrás.

El Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El fin de semana empató 0-0 con el Elche en LaLiga, antes de su impresionante victoria por 3-1 ante el Nápoles en la Champions League. Una derrota por 1-0 frente al Real Madrid es su único tropiezo en esa serie. El Villarreal ha marcado ocho goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros, por lo que llega a Anfield con un buen momento ofensivo.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en las semifinales de la Champions League de 2022, cuando el Liverpool ganó 2-0 en Anfield antes de que el Villarreal sufriera una derrota por 2-3 en casa. El Liverpool avanzó con un marcador global de 5-2. En los cinco enfrentamientos documentados entre ambos, el Liverpool presenta un mejor balance. También derrotó al Villarreal en los dos partidos de las semifinales de la Europa League de 2016, mientras que la única victoria del Villarreal llegó en la ida de esa eliminatoria.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Liverpool ocupa la quinta posición, que lo mantiene bien situado en la lucha por acceder directamente a octavos de final. El Villarreal es 14.º, por lo que afronta una pelea más ajustada para asegurarse un puesto en las eliminatorias. Eso hace que este encuentro sea especialmente importante para el equipo visitante.