¿Liverpool o Manchester City? Alonso se prepara para dar el salto a la Premier League

El español Xabi Alonso, exentrenador del Real Madrid, se prepara para volver a los banquillos la próxima temporada, pero esta vez en la Premier League.

Alonso no estuvo más de media temporada al frente del Real Madrid, tras asumir el cargo el verano pasado, y fue destituido tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) en enero.

Muchos indicios apuntaban a que Alonso permanecería en el Santiago Bernabéu durante más tiempo, especialmente tras su brillante éxito con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, donde llevó al equipo a conquistar el título de liga en la temporada 2023-2024 sin conocer la derrota, además de ganar la Copa de Alemania.

Ahora, Alonso se ha convertido en una oportunidad de oro para los clubes que desean iniciar un nuevo proyecto, encabezados por el Liverpool y el Manchester City en la Premier League, según el diario inglés «The Sun».

El diario señala que Alonso es candidato para dirigir al Liverpool o al Manchester City a partir del próximo verano.

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Alonso jugó una temporada en el Liverpool durante su carrera futbolística y se proclamó campeón de la Liga de Campeones de 2005 con los Reds, por lo que se le considera la opción ideal en caso de que Arne Slot sea destituido.

La presión sobre el entrenador holandés, de 47 años, aumentó tras la abultada derrota del Liverpool ante el Manchester City (4-0) en los cuartos de final de la FA Cup el pasado sábado, además del bajón en los resultados de la Premier League.

El periódico explica que el Liverpool se enfrenta a la competencia del Manchester City, ya que también se cree que este último es candidato a suceder a Pep Guardiola en caso de que este abandone el club al final de la temporada actual.

Surgen dudas sobre la continuidad de Guardiola en el Manchester City tras el final de la presente temporada, ya que numerosos informes periodísticos han señalado que esta es su última temporada en el Etihad.