El Liverpool FC compite esta temporada, como cada año, en varios frentes: liga, copa y Europa. Por eso, quien quiera seguir a los Reds sin perderse nada debe saber qué competición ofrece cada operador. La buena noticia es que, con la combinación adecuada, no os perderéis ningún partido.

Este es el resumen de los canales que debéis tener en cuenta para seguir al Liverpool.

Liverpool FC: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos de los Reds en directo por televisión y en streaming?

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Dónde ver al Liverpool FC en directo por televisión y en streaming en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Community Shield y la Carabao Cup

Sky posee todos los derechos de la Premier League en Alemania. El operador emite todos los partidos de liga en directo, tanto de forma individual como en formato carrusel. Los encuentros del Liverpool FC también forman parte, por tanto, de la programación de Sky.

Además, podéis seguir los partidos de los Reds en streaming a través de WOW o de la aplicación Sky Go, tanto en casa como fuera de ella.

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Próximos partidos BRE Premier League 10:00 LIV Ver

A partir de la temporada 2025/26, Sky amplió su oferta de fútbol inglés con los derechos de la English Football League (EFL) y la Carabao Cup. Así, los posibles partidos del Liverpool en la Copa de la Liga o contra rivales de categorías inferiores también se emiten en directo por Sky.

La FA Cup y la FA Community Shield se emiten en Alemania en exclusiva por DAZN. La plataforma ofrece en directo todos los encuentros pertinentes, incluidos todos los partidos del Liverpool FC.

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Los partidos del Liverpool en la Champions League también se reparten entre varios operadores. DAZN emite en directo la mayor parte de los encuentros. En cambio, un partido destacado de los martes por la noche se ofrece en exclusiva por Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 habrá una importante reorganización: Paramount+ se incorporará a las retransmisiones de la Champions League y asumirá una parte considerable de los derechos. Aquí encontraréis todos los detalles conocidos sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el Liverpool FC alcanza la final de la Champions League, esta también se emitirá, como de costumbre, en abierto. En ese caso, el ZDF se encargará de la retransmisión en directo.

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Liverpool FC: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos de los Reds en directo por televisión y en streaming? Minuto a minuto en SPOX

También seguiremos algunos partidos de los Reds minuto a minuto. Cuando cubramos un encuentro, la narración estará disponible aquí aproximadamente una hora antes del inicio.

Guía de televisión del Liverpool FC: ficha del club