Lionel Scaloni confiesa que reforzaría a Argentina con Arturo Vidal: "Aparte de jugar bien, mete, corre, es todoterreno"

El técnico de la Albiceleste protagonizó una entrevista donde además sorprendió al reconocer que le gustaría dirigir a Universidad Católica.

Cuando restan pocos días para el inicio de la , el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sostuvo un diálogo con La Tercera donde confesó a qué jugador chileno elegiría para reforzar a la Albiceleste.

"A (Arturo) Vidal, sin dudas. Aparte de jugar bien, mete, corre, es todoterreno. Es un jugador para cualquier club del mundo. También Medel y Charly Aránguiz son jugadores muy interesantes, que transmiten y juegan. Alexis Sánchez es delantero, goleador, hábil. Pero Vidal juega de todo. Es el mejor jugador chileno que yo he visto. Cualquier entrenador quisiera tenerlo", dijo.

En la misma entrevista con el matutino, el adiestrador entregó a su favorito para quedarse con el certamen de y los objetivos que tiene con su representativo. "Entre los candidatos yo no pongo a , pero tampoco a y a . Los tres van a competir a full, igual que . No me animo a decir que van a ser favoritas. Lo de Brasil es distinto: es local, va por todo. Nuestro objetivo será hacer una gran Copa América con estos chicos y que quede la sensación de que hemos progresado, de que dejamos algo importante más allá del resultado".

Por otro lado, el estratega de 41 años tuvo palabras para La Roja y el desafío de defender la corona. "Si son inteligentes, tienen todavía más tiempo para aprovechar a esta generación que tantas alegrías les dio, mientras poco a poco van metiendo un recambio. Tanto Bielsa como Sampaoli transmitieron un alto nivel de competitividad que jugadores fantásticos supieron aprovechar. Y esos futbolistas creo que aún tienen más para darle a Chile. Y llevan ese modo de sentir y de jugar en su ADN".

El artículo sigue a continuación

Además, realizó un breve análisis de la participación de Argentina en el Mundial de . "Yo creo que nunca encontramos el equipo. Esa es la realidad. Nunca el equipo se sintió cómodo dentro de la cancha. Fue evidente. Lo intentamos de diferentes maneras, con línea de 4, con línea de 3, con jugadores de buen pie, con jugadores que corren… Si hay algo para destacar es que se intentó de todas las maneras y que hubo mucho trabajo. Pero notábamos que el equipo no daba señales. Y se terminó como se terminó".

Y en la misma línea destacó que "Sampaoli es un entrenador muy valiente. Es más: a veces yo hablaba con él y le decía que era demasiado ofensivo. Jorge no le tiene miedo a nada. Si tiene que defender con dos, defiende con dos y al jugador le hace sentir que tiene que atacar y atacar todo el partido, que tiene que someter al rival. Eso me lo dejó muy en claro, sobre todo en el . Cambió un poco la idiosincrasia del juego en el club: en los primeros meses era increíble, porque atacaban todos. Los jugadores estaban enamorados porque les había hecho sentir ese juego de ataque constante. Y eso es de rescatar. Luego hizo un cambio en el medio, eligiendo la posesión. Y eso me sirvió mucho, aunque pueda gustarme más o menos. Sampaoli es un entrenador muy seguro de lo que les transmite a los jugadores".

Finalmente, reveló que cuando tenía 14 años estuvo a punto de irse a luego de probarse en el club de San Carlos de Apoquindo. "Yo estaba encantado, pero mi ficha era de Newell’s y no me dejaron salir", explicó. "Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica", cerró.