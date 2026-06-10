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Lionel MessiGetty Images
Bart DHanis

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Lionel Messi vuelve a los terrenos de juego y, a los 45 segundos, envía una señal muy clara de cara al Mundial

Argentina

Argentina venció 3-0 a Islandia en Alabama en la madrugada del martes al miércoles. Lionel Messi ingresó desde el banquillo y marcó de inmediato.

En la alineación argentina figuraron los exjugadores de la Eredivisie Lisandro Martínez y Gerónimo Rulli, mientras que Kristian Hlynsson, del FC Twente, comenzó en el banquillo islandés.

La primera ocasión clara fue islandesa: Mikael Ellertsson, del Génova, falló ante la portería vacía ante la sorpresa de los 88 000 espectadores.

A los ocho minutos, tras un lío en el área islandesa, Valentín Barco recogió el balón y marcó el 1-0.

Hasta entonces apenas hubo ocasiones, más allá de un disparo al poste de Lautaro Martínez.

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Dos minutos después de su entrada, recibió en el centro del campo y habilitó a Martínez con un magnífico pase en profundidad. El delantero del Inter fue derribado por el portero islandés y Messi transformó el penalti.

En los últimos minutos, Thiago Almada sentenció el 3-0 tras otra acción iniciada por Messi.

Argentina debutará en el Mundial la noche del 16 al 17 de junio a las 3:00 contra Argelia, y luego enfrentará a Austria y Jordania.



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