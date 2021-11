Lionel Messi tras su séptimo Balón de Oro: "Siempre que lo ganaba sentía que me faltaba algo con Argentina"

Lionel Messi volvió a hacer historia. El astro argentino logró conseguir su séptimo Balón de Oro que lo reconoce como el mejor jugador del 2021. En sus palabras tras el galardón, el ahora jugador del Paris Saint-Germain reconoció que en sus seis premios anteriores le había faltado cumplir con la Selección Argentina y este año, con el título de la Copa América, selló una cuenta pendiente con su país.

"Quiero agradecer a todas las personas del Barcelona, del París, pero en especial a los de la Selección Argentina. Siempre que ganaba me quedaba pensando en que aún me faltaba algo. Ahora llegó y gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América. Esto es también para mis compañeros, que sin ellos no se habría podido lograr esto", señaló.

"Es increíble volver a estar aquí. Hace dos años pensé que serían mis últimos; me preguntaban mucho de cuándo me iba a retirar. Ahora estoy en París y estoy muy feliz. Vienen buenos retos; no sé cuánto me queda jugando; espero que mucho porque lo disfruto bastante", añadió.

De igual manera, Messi no olvidó a sus contendientes por el distintivo individual, siendo Robert Lewandoski, delantero del Bayern Munich, su más fuerte competidor. El ariete argentino aplaudió lo hecho por el polaco e hizo un llamado para no olvidar lo que hizo en 2020.

"Quiero decirle a Robert (Lewandoski) que también reconozco lo que él hizo. Creo que todos sabemos que el año pasado debiste haberlo ganado y espero que France Football pueda hacer algo al respecto para darte ese premio que era tuyo", puntualizó.