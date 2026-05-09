Lionel Messi señala al gran favorito para el Mundial de 2026: «Está en mejor forma que Argentina»

Lionel Messi cree que Argentina puede revalidar el título mundial, según declaró a Pollo Álvarez. Sin embargo, señala a otro país como favorito para el Mundial de 2026.

La Albiceleste lideró con comodidad las eliminatorias sudamericanas, pero Messi no se confía: «Hay muchos jugadores con lesiones o sin ritmo de competición», en alusión sobre todo a Cristian Romero, cuya presencia en el torneo está en duda por una lesión de rodilla.

«Pero la verdad es que, cuando el equipo está unido, ha demostrado que es competitivo y que siempre quiere ganar», afirma con optimismo el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Pese al éxito en Catar 2022 y a la sólida eliminatoria, para Messi Francia es la gran favorita, seguida de España, campeona de Europa hace dos años.

“Francia vuelve a estar en plena forma y cuenta con muchos jugadores de primer nivel”, afirma. Hace cuatro años Argentina se impuso en la final a los franceses, que ahora buscan la revancha.

El 24 de junio, durante el torneo, Messi cumplirá 39 años y aún no piensa en retirarse: «Me encanta jugar al fútbol y seguiré haciéndolo hasta que ya no pueda».

«Soy ambicioso, quiero ganar en todo…», concluye. «Ni siquiera dejo que mi hijo me gane en los videojuegos».