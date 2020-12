Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, finalistas al premio 'The Best'

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, finalista del premio a mejor portero, junto a Manuel Neuer y Alisson Becker

Ya hay finalistas para "The Best". El próximo jueves 17 de diciembre se sabrá el ganador del premio 'The Best' en un espectáculo televisivo virtual transmitido desde Zúrich en . La FIFA ha dado a conocer hoy los nombres de los tres finalistas que optan a este galardón: Se trata de Cristiano Ronaldo ( de Turín), Robert Lewandowski ( ) y Lionel Messi (FC ).

Fuera del podio de "The Best" se han quedado futbolistas de muchísimo nivel como Neymar ( / ); Sergio Ramos ( / ); Mohamed Salah ( / ); Virgil van Dijk (Países Bajos / Liverpool); Thiago Alcántara (España / Bayern / Liverpool); Kevin De Bruyne ( / ); Sadio Mané ( / Liverpool) o Kylian Mbappé ( / Paris Saint-Germain)

En cuanto a los finalistas al mejor gol del año, el denominado "Premio Puskas", los finalistas son De Arrascaeta (Flamengo), Heung-Min Son ( ) y Luis Suárez (Atlético Madrid).

Más equipos

En cuanto al mejor potero, los nominados y finalistas son Alisson (Liverpool), Neuer (Bayern) y Oblak (Atlético). Y en cuanto al mejor entrenador los finalistas para "The Best" con Marcelo Bielsa (Leeds), Flick (Bayern de Múnich) y Jürgen Klopp (Liverpool).