Linssen aviva el fuego de cara al gran partido entre el NEC y el Feyenoord

Bryan Linssen se siente cómodo en el NEC, que lucha por el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie y una plaza en la Liga de Campeones. El delantero de 35 años jugó en el Feyenoord, pero no siente envidia del rival de Róterdam.

Este domingo se medirá al equipo donde jugó entre 2021 y 2023. «Para nosotros es fantástico vivir esto, para el Feyenoord es una obligación. Sé lo grande que es la presión en el Feyenoord. Es mucho mayor para ellos que para nosotros», afirma en una entrevista con Voetbal International.

Esa presión aumenta con las redes sociales, donde «cualquiera puede opinar y eso puede perturbar a un jugador. Ahora, si juegas en Feyenoord o Ajax, no es nada agradable».

Linssen ya vivió esa situación. «Sé lo que es ser el blanco constante de las críticas. Antes era un programa; ahora son 34 a la semana y siempre mencionan tu nombre».

“Hoy puedo sentirme bien, pero si tres días después juego mal y fallo dos ocasiones, ese ánimo desaparece y la opinión cambia”, explica el veterano, consciente de la diferencia entre jugar en el NEC o en un grande.

«Sí que importa si juegas en el NEC o en el Feyenoord o el Ajax. De los clubes de primera, creo que el PSV sigue siendo bastante estable y tranquilo. En el NEC es mucho peor. Yo no lo leo, pero imagino que para algunos chicos a veces es molesto. Por ejemplo, en el Feyenoord. Seguro que a veces se han sentido mejor consigo mismos», concluye Linssen.

El NEC y el Linssen reciben este domingo al segundo clasificado, el Feyenoord. Si ganan, los de Nimega superarán a su rival, pues solo les separa un punto.