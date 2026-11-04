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Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 Victoria Stadium

El partido entre Lincoln Red Imps FC y Hajduk Split comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lincoln Red Imps FC y Hajduk Split?

Lincoln Red Imps llega a este partido con un balance desigual: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En la National League le van bien las cosas: su resultado más reciente fue un contundente 5-0 ante FC Hound Dogs. En la Conference League, en cambio, Lincoln cayó por 1-4 ante Twente Enschede en su último partido y antes había perdido por 1-2 frente a Brann.

Hajduk Split atraviesa un momento de forma impresionante: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El punto culminante fue el triunfo por 2-1 ante el Ajax de Ámsterdam en la Conference League. Hajduk también domina en la primera división croata, como demostró recientemente con un 5-0 ante HNK Gorica. En total, marcó diez goles y encajó solo cuatro en esos cinco encuentros.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: alineaciones

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: estado de forma

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: balance de enfrentamientos directos

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: las clasificaciones