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Conference League
team-logoLincoln Red Imps FC
Europa Sports Park
team-logoHajduk Split
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Lincoln Red Imps FC contra Hajduk Split, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split
Lincoln Red Imps FC
Hajduk Split
Conference League

El Lincoln Red Imps FC se enfrenta al Hajduk Split en la Conference League. Pero ¿dónde se puede ver el partido de hoy en directo por televisión y streaming?

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ArgentinaDisney+
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Europa Sports Park

El partido entre Lincoln Red Imps FC y Hajduk Split comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lincoln Red Imps FC y Hajduk Split?

Lincoln Red Imps llega a este partido con un balance desigual: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En la National League le van bien las cosas: recientemente logró un contundente 5-0 ante FC Hound Dogs. En la Conference League, en cambio, Lincoln cayó por 1-4 ante Twente Enschede en su último partido, después de haber perdido por 1-2 contra Brann.

Hajduk Split atraviesa un gran momento de forma: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más destacado fue el 2-1 ante el Ajax de Ámsterdam en la Conference League. Hajduk también domina en la 1.ª liga croata, como demostró recientemente con un 5-0 ante HNK Gorica. En total, marcó diez goles y encajó solo cuatro en esos cinco encuentros.

LRI

LRI - Formulario

BRA
L2-1
LYN
W1-2
TWE
L1-4
LIG
W3-0
HOD
W0-5
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HAS

HAS - Formulario

AJX
W2-1
NKV
W1-0
THU
W0-1
IST
D2-2
HNK
W5-0
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: alineaciones

Lincoln Red Imps FC contra Hajduk Split alineaciones

4-5-1
Lincoln Red Imps FC crest
Lincoln Red Imps FC
LRI
Formación
Hajduk Split crest
Hajduk Split
HAS
4-2-3-1
J. HankinsJ. HankinsG. CardozoG. CardozoC. RutjensC. RutjensJ. EerstelingJ. EerstelingNanoNanoG. TorrillaG. TorrillaM. ToledanoM. ToledanoToniToniB. LopesB. LopesMandiManditeam-logoK. GomezT. SilicT. SilicA. Van HoorenbeeckA. Van HoorenbeeckD. HadzikadunicD. HadzikadunicM. AcapandieM. AcapandieS. HrgovicS. HrgovicD. de AlmeidaD. de AlmeidaA. del MoralA. del MoralA. SanyangA. SanyangK. FayadK. FayadM. SoticekM. SoticekM. SegoM. Sego
Hajduk Split crest
Hajduk Split
HAS
4-5-1
Lincoln Red Imps FC

Once inicial

Hajduk Split

Suplentes

Manager

  • J. Pavon
  • G. Garcia

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: estado de forma

LRI

LRI - Formulario

BRA
L2-1
LYN
W1-2
TWE
L1-4
LIG
W3-0
HOD
W0-5
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HAS

HAS - Formulario

AJX
W2-1
NKV
W1-0
THU
W0-1
IST
D2-2
HNK
W5-0
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: balance de enfrentamientos directos

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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