¿Quiere acceder con más seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) puede resultar muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al operador oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Lille contra Bayern Múnich: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

El Lille recibe al Bayern Múnich en la Champions League. El partido se disputará en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

El encuentro llega después de un revés para el equipo local, dirigido por Davide Ancelotti. El fin de semana, el Lille perdió 0-1 contra el Lyon en la Ligue 1.

El club francés ocupa el puesto 35 en la clasificación de la Champions League. En su último partido en la competición empató 0-0 contra el Bodö/Glimt.

El Bayern llega con problemas. Se espera que Harry Kane esté de baja entre tres y cuatro meses por una rotura de la sindesmosis del tobillo izquierdo. También faltarán Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Alphonso Davies.

La participación de Michael Olise en el partido en Francia también está en duda por una contusión en el pie. El entrenador Vincent Kompany se muestra tranquilo: no es partidario del pánico y quiere elaborar un plan entre todos.

En lo deportivo, el Bayern está mejor situado. El club ocupa el puesto 13 en la clasificación de la Champions League y viene de ganar 0-2 al Atlético de Madrid a domicilio.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Lille y el Bayern Múnich?

El Lille ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió 0-1 contra el Lyon en la Ligue 1. Antes ganó 1-2 al Rennes a domicilio y 1-0 al Lens. Ha marcado cuatro goles y ha encajado tres, y dejó su portería a cero en dos ocasiones.

El Bayern no ha perdido en sus últimos cinco partidos, con tres victorias y dos empates. En el más reciente, el club más laureado de Alemania empató 1-1 con el 1. FC Colonia. Antes ganó 6-1 al Magdeburgo y 0-2 al Atlético de Madrid a domicilio. Su balance de goles es de 13 a favor y cinco en contra.

Lille contra Bayern Múnich: alineaciones

Lille contra Bayern Múnich: estado de forma

Lille contra Bayern Múnich: balance de enfrentamientos directos

Lille contra Bayern Múnich: las clasificaciones