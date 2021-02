En la Liga MX, ¿cuáles han sido los casos de racismo en México?

En distintas ocasiones han existido acusaciones de actos racistas en el futbol mexicano.

El futbol mexicano de nueva cuenta se ha visto manchado por una acusación de racismo. Esta ocasión el que alzó la voz fue Félix Torres, defensa del Santos Laguna que vivió un episodio desagradable con el San Luis en la Jornada 7 del Guardianes 2021.

El incidente sigue siendo investigado por la Comisión Disciplinaria, que escuchará a todas las partes y dará un veredicto que podría tener sanciones graves en caso de ser cierto que existieron actos de discriminación en el terreno de juego.

Desafortunadamente, esta no es la primera ocasión que se afirma que hay racismo en el futbol mexicano. Han existido casos recientes, pero coincide que en ninguna oportunidad se ha sancionado a los supuestos agresores.

A continuación, en Goal te contamos sobre todos los antecedentes de discriminación en el balompié azteca.

FÉLIX TORRES - SAN LUIS

El partido entre San Luis y Santos fue ríspido y tuvo muchas entradas fuertes, pero vivió su momento más tenso cuando Félix Torres buscaba la pelota, empujando a un balonero del equipo local. La banca Potosina le reclamó, originando una bronca.

Al finalizar el partido, el ecuatoriano aseguró que recibió insultos racistas por parte del San Luis: "Quiero expresar algo sorpresivo en el día de hoy, en el encuentro en el cual fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado . Creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Me siento identificado como negro, amo mi color y quiero dejar este mensaje para que esto no siga pasando en el futbol", aseguró.

De momento, no se conoce cuál será la resolución disciplinaria, pero el cuadro dirigido por Leonel Rocco asegura que no existieron dichas palabras.

DARWIN QUINTERO - DARÍO VERÓN Y ROGELIO CHÁVEZ

Darwin Quintero es uno de los futbolistas que más ha señalado haber sufrido discriminación racial, conociendo su estilo provocador dentro de la cancha y que vivía todos los partidos a tope.

Su primer problema fue en 2011 con Rogelio Chávez en un Santos vs Cruz Azul. El Científico del Gol asegura que el defensa de la Máquina lo insultó fuertemente: “Rogelio Chávez me dice simio de mierda y en la otra el Chaco me empuja, si te dicen negro lo pasas desapercibido pero cuando te dicen simio, no estás acostumbrado a que te digan esas cosas. A mí no me da vergüenza mi color, pero cuando ya te dicen simio de mierda, ahí fue mi reacción", aseguró el colombiano.

El segundo incidente lo vivió en la semifinal del Apertura 2015, cuando se encaró con Darío Verón. El delantero en ese entonces Americanista, aseguró que el defensor paraguayo hizo gestos para burlarse de él, algo que calentó a los dos equipos.

Al final de cuentas, ninguno de los dos incidentes derivó en una sanción, argumentándose que no existieron las pruebas suficientes para castigar a los futbolistas.

ADALID MAGANDA

El árbitro mexicano ha vivido una larga pelea con la Comisión de Arbitraje. En 2018 aseguró que fue separado de su puesto por discriminación, yendo hasta las últimas instancias y realizando una huelga de hambre.

Recientemente fue separado de su puesto por haberse equivocado en la Jornada 1 del Guardianes 2021 y supuesto bajo rendimiento. Maganda señala a Arturo Brizio por actitudes racistas y piensa que su demanda pondría en riesgo la candidatura de México para el Mundial 2026.

FELIPE BALOY - PIKOLIN PALACIOS

El defensor panameño siempre fue cumplidor en sus casi 15 años en el futbol mexicano, pero vivió uno de sus episodios más amargos en el año 2010, después de un partido entre Pumas y Santos Laguna.

Baloy se enganchó con Pikolin Palacios, quien habría dedicado insultos racistas para el centroamericano. "En la cancha nos decimos de todo, nos gritamos, pero ese tipo de comentarios no se deben hacer", aseguró.

La Conapred determinó que no había pruebas suficientes para sancionar deportivamente al zaguero de Universidad, pero que sí recibiría cursos para prevenir la discriminación.

GILBERTO BARBOSA - AFICIÓN DE OAXACA

Otro caso de racismo se vivió en el año 2017 en la División de Ascenso. Aquella ocasión, el defensa Gilberto Barbosa habría recibido insultos racistas por parte de los fanáticos de Alebrijes de Oaxaca.

El caso fue cerrado sin sanción alguna para el club, de acuerdo a la determinación tomada por la Comisión Disciplinaria, pero sí dejando claro que desafortunadamente, estos incidentes pueden pasar en cualquier liga.