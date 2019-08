Liga de Quito vs. Boca, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019: cuándo es, posibles formaciones y cómo verlo

El Xeneize y el equipo ecuatoriano se medirán por un lugar en semifinales. La ida será en Quito y la revancha, en La Bombonera.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 tienen otra llave confirmada: Boca , que dejó en el camino a Athletico Paranaense, se enfrentará a Liga de Quito , que superó sin problemas su serie ante Olimpia de ,

El equipo ecuatoriano, que en la fase de grupos terminó segundo del Grupo D por diferencia de gol (marcó dos menos que Flamengo, pero dos más que Peñarol), se metió entre los ocho mejores del continente y se medirá ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, que se clasificaron a octavos como uno de los mejores primeros.

Respecto al duelo de cuartos, el primer partido se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, mientras que la revancha será en La Bombonera.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE BOCA

A falta de varias semanas para el primer cruce de cuartos de final, es un misterio qué once pondrá Alfaro en la ida. No obstante, ya sabe que no contará con Nahitan Nández ni Darío Benedetto, que serán transferidos en los próximos días, pero sí tendrá a su disposición al italiano Daniele De Rossi.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE LIGA DE QUITO

Al igual que Boca, con casi un mes por delante hasta el primer cruce de cuartos de final, es un misterio qué formación parará el entrenador Pablo Repetto. La única certeza es que no podrá contar con los expulsados Jhojan Julio y Edison Realpe.

DÍA, HORA Y DÓNDE VERLO POR TV

El partido de ida se jugará en Quito en la semana del 20 de agosto y la vuelta, en Buenos Aires, en la semana del 27. La televisación estará a cargo de Fox Sports.