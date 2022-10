La lesión de Paulo Dybala: qué tiene, cuánto demora su recuperación y chances de ir al Mundial con la Selección argentina

El delantero de Roma sufrió una severa lesión muscular que podría dejarlo afuera de la Copa del Mundo.

La historia de Paulo Dybala y la Selección argentina está repleta de desencuentros, pero probablemente sea éste el más triste para la Joya. A menos de 45 días para el inicio de la Copa del Mundo, el delantero de Roma sufrió una dura lesión muscular que, una vez que se confirme la gravedad y los plazos de recuperación, podría costarle su lugar en Qatar.

¿CÓMO FUE LA LESIÓN?

Durante el encuentro entre Roma y Lecce, el cordobés ejecutó un penal y, luego de convertirlo, ni siquiera pudo celebrar ya que comenzó a renguear. Inmediatamente José Mourinho lo reemplazó y el atacante se sentó en el banco de suplentes con hielo en el muslo izquierdo.

Y si bien la noticia no era alentadora, la explicación de Mou luego de la victoria de su equipo preocupó aún más: "Digo que está enfermo por no decir muy, muy mal. ¿Lo volveré a ver antes de 2023? No soy médico, pero por lo que he visto digo que es muy difícil".

¿CÓMO SERÁ LA RECUPERACIÓN?

Es tal la inflamación en el cuádriceps femoral izquierdo que solamente pudo someterse a una ecografía, ya que debe esperar para un estudio más detallado que pueda determinar si solamente fue una ruptura fibrilar o si además hay un desprendimiento del músculo.

Si finalmente el diagnóstico es el más optimista, la recuperación demandaría entre tres y cuatro semanas, pero en el peor de los casos podría llevarle hasta dos meses. Y con apenas seis semanas para el inicio del Mundial, está claro que dependería de un milagro.

¿LLEGA AL MUNDIAL?

Lionel Scaloni debe entregar una prelista de 35 futbolistas el 21 de octubre y era un hecho que la Joya sería uno de ellos, más allá de no haber podido sumar minutos por otra lesión en la última gira por Estados Unidos, a la cual acudió con otra molestia.

Sin embargo, Dybala tenía que convencer al DT para meterse en la nómina de 26 definitiva que se presentará en FIFA el 9 de noviembre. Si no llega con su recuperación para esa fecha, difícilmente tenga la posibilidad de jugar su segundo Mundial, tras haber jugado apenas 22 minutos en la derrota 0-3 ante Croacia en Rusia 2018.