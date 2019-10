Lesión de Romelu Lukaku le abre una puerta a la titularidad a Alexis Sánchez

El belga acusó una fatiga muscular en los cuádriceps previo al cruce entre Barça e Inter. El chileno podría comandar la ofensiva con Lautaro Martínez.

Comienza la cuenta regresiva para uno de los duelos más atractivos que tendrá la segunda fecha de la fase de grupos de la . Y es que este miércoles se verán las caras Barcelona e , en el Camp Nou, con el fin de encarrilar la clasificación en el certamen europeo.

Mientras el cuadro de Ernesto Valverde viene de igualar ante el en la primera jornada, el equipo de Antonio Conte decepcionó en su debut luego de empatar en el Giuseppe Meazza ante el Slavia Praga.

Eso sí, la escuadra lombarda llega a este cruce como líder de la , con pleno de victorias: lidera la tabla con 18 puntos sobre 18 posibles. Mientras que los catalanes vienen de lograr su primer triunfo como local, ante el , quedando en el cuarto casillero con 13 positivos, a dos del , quien comanda el certamen doméstico.

Para este choque, válido por el Grupo F, podría volver a la titularidad Alexis Sánchez, quien suma tres presencias con los lombardos y en solo un cruce fue considerado como estelar: en la victoria 3-1 sobre el donde festejó una conquista y lamentó su expulsión.

Esto porque en la antesala al viaje a Cataluña, el DT de los Nerazzurri informó sobre una lesión de Romelu Lukaku , quien comandaría la ofensiva. El atacante belga presenta una fatiga muscular en los cuádriceps, por lo que quedó marginado ante los catalanes. Así, el formado en podría arrancar en compañía de Lautaro Martínez.

"Lukaku no jugará ante . Tiene una fatiga en los cuádriceps, lo había estado cargando durante 10 días: seguía quejándose del problema y los exámenes dieron resultado negativo, seguimos prefiriendo no arriesgarnos. Debemos respetar las sensaciones del jugador. Juve? Hay fatiga, estamos bastante tranquilos, pero pensamos en el mañana donde debemos tratar de hacerlo bien" , dijo en conferencia de prensa.

Alexis Sánchez prepara su regreso al Camp Nou

Asimismo, se refirió a la supuesta simulación del chileno, que le costó una expulsión ante La Samp. "Quiero hacer una aclaración sobre Sánchez, sobre lo que se ha dicho que no me gustó de su simulación. Sánchez es un buen tipo, incluso en la situación de penalización, se levanta sin protestar. No me gusta escuchar ciertas las cosas que dicen de Alexis, es un jugador de fútbol que respeto. Él está entrando en nuestra idea del fútbol, ​​mañana veré qué opciones tomaré. Él puede darnos harto en términos de experiencia. No debe ser acusado de haber defraudado a alguien" , sostuvo.

Finalmente, comentó sobre el duelo que "espero una carrera difícil porque nos encontramos con uno de los mejores equipos del mundo donde juega Messi, que junto con Ronaldo se encuentra entre los mejores jugadores. Por un lado, existe el deseo de enfrentar al Barcelona con todos los jugadores, también porque Messi es un campeón único: debemos estar listos para enfrentar al Barcelona con o sin Messi, necesitamos jugar un juego intenso, con buenos ritmos haciendo cosas en la fase de posesión y no posesión, pero tenemos que pensar que nuestro camino de crecimiento pasa por estos juegos, debemos prepararnos. Queremos hacerlo bien y demostrar que estamos en el camino correcto. Estamos al comienzo de un camino, esperamos competir pronto", cerró.