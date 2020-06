Leonel Vangioni le hace un guiño a Cruz Azul

El defensa argentino consideró un desafío jugar vestido de Celeste.

Durante las últimas semanas, mucho ha sonado el rumor que vincula a con Leonel Vangioni. dejó salir al lateral de 33 años como agente libre, teniendo la posibilidad de firmar con el equipo que más le convenga pensando en su futuro profesional.

En entrevista con Fox Sports, el Piri abrió la posibilidad para jugar con la Máquina, una institución que le llama la atención: “Claro que sería un desafío muy importante; quiero seguir compitiendo, quiero seguir logrando cosas, quiero seguir quedando en la historia de clubes", aseguró.

Sin embargo, Vangioni aseguró que no hay ningún tipo de contacto con la entidad de la Noria: “He visto rumores, pero la realidad es que no se han contactado conmigo, eso quiere decir que no hay nada; por lo menos, en el entorno allegado a mí, no ha llegado nada”.

Debido al parón por el coronavirus, se espera un periodo de transferencias con pocos movimientos para Cruz Azul. La lateral izquierda tiene actualmente como titular a Adrián Aldrete, pareciendo un movimiento más que interesante incorporar al sudamericano para pelear el puesto. ¿Será su próximo destino?