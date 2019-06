Le Parisien: Barcelona, PSG y una primera toma de contacto por Neymar

El diario francés apunta a una primera reunión entre los clubes con Bartomeu a la cabeza en la que aún no ha habido ninguna oferta concreta.

La vuelta de Neymar al ya es una realidad palpable. Goal ya anunció en noviembre que tanto el club catalán como el jugador trazaron una hoja de ruta para que su regreso fuera posible y los pasos se están precipitando este verano para que el brasileño vuelva a jugar en el Camp Nou.

Los acontecimientos se han disparado en las últimas horas y la operación retorno de Neymar está en marcha hasta tal punto que, según Le Parisien, los dos clubes ya han realizado una primera reunión para conocer su predisposición a la operación. El propio rotativo francés apunta a que el no se mostró demasiado receptivo en la reunión en la que habría estado presente el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu.

Una vez conocida las posturas de ambos clubes, el siguiente paso podría correr por cuenta de Neymar, que, siempre según Le Parisien, podría forzar las negociaciones reconociendo públicamente que quiere dejar el PSG y volver al Barcelona como ya hizo en 2017 pero a la inversa.

No obstante, Sport apuntaba este mismo miércoles que Neymar no se plantea realizar ningún tipo de manifestación pública sobre su futuro antes de que finalice su participación en la 2019, ya que no quiere aparta el foco mediático en su país de La Canarinha.

Asimismo, Le Parisien asegura que la operación a nivel económico aún tiene mucha tel por cortar, ya que el Barcelona aún necesita obtener liquidez suficiente para realizar una oferta que se acerque a las pretensiones del PSG o bien convencer a los galos para que acepten que algún jugador blaugrana entre en el acuerdo para abaratar el precio de Neymar, por el que pagaron 222 millones de euros en 2017 para que jugara en el Parque de los Príncipes.