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Ligue 1
team-logoLe Havre
Stade Oceane
team-logoParis Saint-Germain
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Le Havre vs. Paris Saint-Germain, previa de la Ligue 1: Los parisinos buscan consolidar el liderato

Le Havre vs Paris Saint-Germain
Ligue 1
Le Havre
Paris Saint-Germain

Tras una eficaz victoria por 2-0 ante el Lyon, posterior a su gesta europea frente al Barcelona, los campeones de Luis Enrique viajan al Stade Océane para poner a prueba a un combativo Le Havre que busca recuperarse tras un frenético partido que acabó 4-3 en el Vélodrome.

Le Havre vs Paris Saint-Germain: detalles del partido

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Ligue 1 - Jornada 9
Stade Oceane

Le Havre recibe al vigente campeón en el duelo de Ligue 1 del viernes por la noche

Paris Saint-Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's 2026/27Getty Images

El Paris Saint-Germain visita el Stade Oceane para enfrentarse a Le Havre en un partido de Ligue 1 que mide al vigente campeón con un equipo que lucha en la zona baja de la tabla.

El PSG llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones, incluida una por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League que confirmó su condición de aspirante real en todos los frentes. El equipo de Luis Enrique ha marcado con facilidad durante esa racha y solo ha encajado seis goles en esos cinco encuentros.

La semana también ha dejado malas noticias. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante el partido contra el Barcelona y tendrá que operarse en Doha, por lo que se perderá lo que resta de temporada. Marquinhos también arrastra un problema en el muslo, aunque Enrique ha dejado claro que no tiene intención de acudir precipitadamente al mercado de fichajes para cubrir las bajas.

FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LE HAVREGetty Images

Le Havre ocupa el último puesto de la Ligue 1 y todavía no ha ganado en liga esta temporada. El equipo de Didier Digard perdió 4-3 ante el Marsella en su último partido, un resultado que prolongó su mala racha y lo dejó descolgado en el fondo de la tabla. Afronta este encuentro con cuatro bajas por lesión y una plantilla con pocas alternativas.

Para el PSG, esta visita a Le Havre supone una oportunidad de ganar más impulso en la lucha por el título. Una victoria consolidaría su posición entre los equipos de cabeza y mantendría la presión sobre los que tiene por delante.

Últimos resultados

Le Havre AC: Reaccionó en una trepidante derrota por 4-3 a domicilio ante el Olympique de Marsella el domingo 25 de octubre. Un doblete de Josh Maja (77', de penalti, y 89') y un gol de Lamine N'Diaye (86') estuvieron cerca de remontar una desventaja de cuatro goles.

Paris Saint-Germain: Dejó al Olympique Lyonnais sin marcar y ganó 2-0 en el Parque de los Príncipes el lunes 26 de octubre, gracias a los goles de Senny Mayulu (72') y Mika Godts (84') en la recta final.

Duelo clave: Josh Maja vs Willian Pacho

Un delantero decisivo en plena forma: Josh Maja cambió el rumbo del partido en el Vélodrome tras salir desde el banquillo, al marcar un penalti y añadir un segundo gol con una buena definición en doce minutos. Su instinto dentro del área y su eficacia de cara a portería exigirán una vigilancia estrecha a la defensa parisina.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Pilar defensivo: El central ecuatoriano Willian Pacho fue clave para que el PSG mantuviera la portería a cero ante el Lyon, ganó varios duelos defensivos y completó 83 pases precisos. Pacho tendrá la tarea de seguir los desmarques de Maja y neutralizar los contraataques aéreos de Le Havre.

Noticias de los equipos y plantillas

Le Havre contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

5-3-2
Le Havre crest
Le Havre
LEH
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. GallonG. Gallonteam-logoD. Ouziadteam-logoJ. MwangaA. SekoA. Sekoteam-logoE. KoffiA. ToubaA. Toubateam-logoS. Ebonogteam-logoR. NdiayeA. RichardsonA. RichardsonM. SamattaM. Samattateam-logoR. FofanaM. SafonovM. SafonovW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoA. HakimiA. HakimiVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueF. TorresF. Torres
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
5-3-2
Le Havre

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • D. Digard
  • Luis Enrique

Didier Digard no podrá contar por lesión con Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele ni Elias Jelert. No se han confirmado sanciones en el equipo local ni se ha anunciado una probable alineación antes del inicio.

Luis Enrique no tiene nuevas bajas por lesión, más allá de las ya confirmadas en la plantilla. El PSG tampoco tiene jugadores sancionados para este encuentro. Si hay novedades sobre los equipos, se añadirán conforme se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

LEH

LEH - Formulario

TFC
L3-2
BOU
W6-1
LIL
L1-0
AJA
L1-3
OM
L4-3
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PSG

PSG - Formulario

LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
BAR
W4-2
OL
W2-0
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Le Havre solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, una victoria en un amistoso contra el Boulogne. En la Ligue 1, ha perdido sus cuatro encuentros de liga más recientes, incluida una derrota por 3-1 ante el Auxerre y la caída por 4-3 frente al Marsella en su último partido. Marcó 11 goles en esos cinco encuentros, pero encajó 14, un registro defensivo que refleja la presión a la que está sometido el equipo de Digard.

El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria en casa por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League, y en ese mismo periodo también venció por 4-2 al Manchester City a domicilio. En la Ligue 1, no se ha dejado ningún punto en sus tres últimos encuentros. El PSG marcó 14 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Le HavreEmpateParis Saint-Germain
0
1
4
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
F
5Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en febrero de 2026, cuando el PSG ganó 1-0 en el Stade Oceane en la Ligue 1. En sus últimos cinco duelos directos, el PSG ha logrado cuatro victorias y un empate, con 11 goles a favor y cinco en contra. Le Havre no ha ganado al PSG en ninguno de esos encuentros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
8521169+717
W
W
W
W
W
2
RennesRennesREN
85121814+416
W
L
W
L
W
3
LilleLilleLIL
8431116+515
D
D
W
L
W
4
MónacoMónacoASM
8431117+415
D
L
D
W
D
5
LyonLyonOL
8422137+614
L
W
L
W
D
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
L
W
L
W
D
7
LensLensRCL
84131612+413
W
W
W
L
D
8
MarsellaMarsellaOM
84041813+512
W
W
W
L
L
9
LorientLorientFCL
833276+112
D
W
W
L
D
10
NizaNizaNCE
8323810-211
W
L
W
W
L
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
D
W
D
W
D
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
D
W
L
W
W
13
BrestBrestB29
82331412+29
L
D
W
L
L
14
AngersAngersSCO
8224915-68
D
L
L
W
D
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
D
L
L
W
D
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
L
L
L
L
D
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
D
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
L
L
L
L
D
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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