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Serie A - Jornada 12 21 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

El Lazio-Lecce se transmite en directo por DAZN, que posee los derechos de los 380 partidos de la Serie A 2026/27. A continuación encontrarás las opciones para seguir el encuentro por streaming.

La Lazio vuelve al Olímpico para defender el liderato de la Serie A ante el Lecce, en el partido que abre la decimocuarta jornada del campeonato el sábado 21 de noviembre de 2026.

La Lazio llega a la cita en gran forma: cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga, con un solo empate, el 1-1 en casa ante el Napoli, que interrumpió una racha impresionante. El equipo de Gennaro Gattuso ha marcado 14 goles y ha encajado apenas cuatro en ese periodo, con resultados contundentes como el 6-2 a domicilio ante el Sassuolo y el 3-0 en el campo de la Juventus.

El Lecce, decimocuarto en la clasificación, busca puntos valiosos para alejarse de la zona de peligro. Los hombres de Eusebio Di Francesco han sumado una victoria, un empate y tres derrotas en las últimas cinco jornadas, y su último resultado positivo fue el 1-1 ante el Torino.

Gattuso recupera a Davide Frattesi, que regresó con molestias de la selección, pero está plenamente disponible tras una semana de entrenamientos normales con el grupo. También vuelve Albert Gudmundsson, que llevaba semanas de baja por una lesión en el hombro sufrida con la selección: el islandés está listo para tener minutos, aunque difícilmente será titular.

En cambio, Mattia Zaccagni y Nuno Tavares siguen de baja, ya que no se han recuperado a tiempo. Pedraza jugará por la banda izquierda, mientras que Diogo Leite ocupará el lugar de Sutalo en el centro de la defensa.

Estas son todas las claves para saber dónde seguir el partido por TV y streaming.

Novedades de los equipos

Gattuso recupera a Frattesi, que ha entrenado toda la semana con el grupo y está al 100 %. También vuelve a estar disponible Gudmundsson, que se reincorporó al grupo el jueves 12 de noviembre tras una larga ausencia por una lesión en el hombro. En defensa, Diogo Leite sustituirá a Sutalo, mientras que Pedraza jugará por la banda izquierda en lugar de Nuno Tavares. Zaccagni, Marusic y Furlanetto también son baja.

El Lecce no podrá contar con Santiago Pierotti ni con Ivan Ilic. Di Francesco apostará por su once habitual, con Falcone en la portería y Geubbels y N'Dri en ataque. Habrá novedades sobre las alineaciones oficiales más cerca del pitido inicial.

Estado de forma

La Lazio ha logrado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de Serie A. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-1 ante el Cagliari; antes había derrotado al Sassuolo por 6-2 a domicilio y a la Juventus por 3-0 también fuera de casa. El equipo ha marcado 14 goles y ha encajado cuatro en ese periodo, con un solo partido sin victoria: el 1-1 en casa ante el Napoli.

El Lecce ha conseguido una victoria, un empate y tres derrotas en las últimas cinco jornadas. Su último resultado fue el 1-1 ante el Torino; en ese periodo, el equipo perdió 5-1 contra el Frosinone y 2-0 contra la Juventus, y sumó apenas cuatro puntos. El Lecce ha marcado seis goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 24 de enero de 2026, cuando Lecce y Lazio empataron 0-0 en Apulia. Antes de ese resultado, la Lazio había ganado 2-0 en casa en noviembre de 2025 y el Lecce se había impuesto 1-0 en el Olímpico en mayo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Serie A, la Lazio ha ganado dos veces y el Lecce otras dos, con un empate.

Clasificación

En la Serie A, la Lazio ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que el Lecce es decimocuarto.