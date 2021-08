Las tres dudas de Manuel Pellegrini para medirse al Cádiz

El debate interno que tiene el chileno con su cuerpo técnico para intentar conseguir la primera victoria del campeonato.

Se estrena esta temporada el Real Betis en el Benito Villamarín mañana ante el Cádiz CF y Manuel Pellegrini podrá tener más opciones para meditar el once de inicio que saldrá a estadio verdiblanco. De hecho, el técnico verdiblanco baraja algunos cambios por líneas dada la incorporación de jugadores con los que no pudo contar en el choque ante el Real Mallorca que dejó un sabor agridulce. La primera mitad fue absolutamente una calamidad pero los segundos cuarenta y cinco minutos dejaron bastante contentos al entrenador verdiblanco.

Precisamente el ingeniero hablaba de la madurez que había alcanzado el equipo sabiendo manejar una situación adversa con el marcador en contra. Y fue la entrada al terreno de juego de Andrés Guardado la que le otorgó más presencia en el envite al Betis. No solo en ataque sino en defensa. Los béticos estuvieron serios en las posibles contras que iniciaban los bermellones pero que se quedaban en nada en la segunda parte. El mexicano le dio otro sentido al centro del campo y podría ser una de la incorporación para la medular. Un puesto al que también tiene posibilidades Guido Rodríguez . El medio ya acumula varias sesiones con el plantel y es uno de los principales miembros del sistema de Pellegrini. El argentino fue de los mejores jugadores la pasada campaña y es el que mejor ha conseguido interpretar lo que demanda el cuerpo técnico para una demarcación vital en el engranaje verdiblanco, dado el juego de toque que quiere desplegar. Camarasa se ha quedado en un segundo plano para pelear por esa demarcación de cara a mañana aunque ya está plenamente recuperado y es un efectivo más para el chileno.



El cambio en el ancla del centro del campo quizás sea la principal novedad en el once verdiblanco. El Cádiz planteará un juego muy parecido al que ya expuso el cuadro balear en la primera jornada y la zona ancha será vital para frenar las acometidas del equipo de Cervera.



Otro cambio importante será el del lateral zurdo. Miranda será a buen seguro el titular en el lado izquierdo de la zaga. Calderón sustituyó a Álex Moreno tras caer lesionado en Mallorca, pero las sesiones que ya acumula el de Olivares con el grupo invitan a que será él el titular para el viernes. Tras disputar los Juegos Olímpicos y acortar sus vacaciones, el canterano se ve en condiciones de estar presente para la cita en el coliseo verdiblanco. El propio defensa reconocía en los medios oficiales que no ha notado la carga de los entrenamientos al reingresarse con el grupo ya que venía de la dinámica de la selección. Sus compañeros en defensa seguirán siendo Montoya , Edgar y Víctor Ruiz ya que Bartra sigue al margen.



Por último, el posible cambio en las bandas pudiera ser de los últimos movimientos de Pellegrini. Con Canales, Fekir y Borja Iglesias como fijos, los costados son las posiciones susceptibles de cambios. Tello ya vuelve a estar disponible tras su ausencia en Son Moix por sanción. El catalán podría ser el ocupante del carril izquierdo ya que parece que el técnico seguirá contando con Rodri para jugar en el derecho.



En esas demarcaciones mantiene el debate interno Pellegrini con su cuerpo técnico para intentar conseguir la primera victoria del campeonato.