Las reacciones del Valencia tras ganar la Copa del Rey: "Es mi día más feliz", asegura Parejo

Los jugadores che y Marcelino García Toral desataron su alegría tras derrotas al Barcelona en la final en el Villamarín.

El se convirtió este sábado en el campeón de la Copa del Rey 2019 tras vencer por 1-2 al en el Benito Villamarín gracias a los goles de Gameiro y Rodrigo Moreno. Los jugadores che y Marcelino García Toral no ocultaron su alegría en sus comparecencias ante los medios de comunicación.

El primero en analizar la victoria desde el propio terreno de juego fue el técnico asturiano. "Soy el hombre más feliz del mundo a nivel profesional", aseguró en Teledeporte

"Este año empezamos mal y aquel sufrimiento, los jugadores no se dividieron, mira hoy. Con la ayuda de todos. Ellos me han dado la oportunidad de ganar un título. El cariño con la afición es mutuo", añadía para analizar el mérito del logro.

Por su parte, Parejo coincidía con el discurso del entrenador: "Es mi día más feliz como valencianista. Muy contento. Por mí, mi familia. Llevo 8 años y pasé muchos malos momentos. Un club así merece muchas más alegrías así. Es increíble. La gente, el recibimiento... Hay que darle las gracias a la gente, a los compañeros, al club, a todos. Hemos hecho historia en un año muy significativo"

El artículo sigue a continuación

"No se le puede pedir más. El año era increíble, pasara lo que pasara. Darle las gracias a la gente, porque desde el principio siempre creyó. Yo siempre creí. La fiesta es de todos. Es increíble", añadió el capitán.

El portero Jaume Domenech no pudo ocultar su alegría en los micrófonos de la Cope: "El Valencia está volviendo, mi nombre ya no lo va a borrar nadie de la historia. Esto es un sueño". También analizó el encuentro uno de los goleadores del Valencia, Kevin Gameiro, "Hemos jugado 50 partidos, terminar con un título es magnífico, lo vamos a disfrutar con la afición".

"Me gustaría dedicárselo a mi tío, que no está, el año pasado falleció. Esto es un sueño y lo he vivido con toda mi familia", explicaba emocionado Carlos Soler, decisivo en el 0-2 que encarriló el duelo para el Valencia.