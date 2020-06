Las razones por las que Johnny Herrera no jugó en Boca ¡dos veces!

El Xeneize buscó a Samurái en dos ocasiones, pero Corinthians y Azul Azul no lo permitieron.

Johnny Herrera, golero de Everton e histórico de la Universidad de Chile, reveló que estuvo dos ocasiones a punto de fichar por , pero que las opciones fueron desechadas por haber elegido al Corinthians y por la relevancia que le dio la directiva de Azul Azul.

Samurái relató en As que la primera vez "fue más o menos cuando estaba el Pato Abbondanzieri, que iba al Mundial y estaba medio vendido al , pero decido por Corinthians porque estaban armando un equipo para ganar la ". Su paso, en ese entonces, fue del azul al Timao.

De regreso en , y tras ganar la , llegó otra oferta desde La Boca. "Fue después de ganar el tricampeonato, pero no fui porque José Yuraszeck no quiso negociar con nadie por mí. Era inamovible en el plantel y no tenía cláusula de salida", remató en el mismo portal. Entonces Óscar Ustari ocupó el lugar del lesionado Agustín Orion y Sebastián D'Angelo fue el suplente, aunque Orion recuperó pronto su lugar y Ustari se fue a al año siguiente.

Cabe recordar que el ídolo máximo y más campeón de la historia de la U se enfrentó al amor de su vida antes del parón por coronavirus, fue figura y no se cerró a un regreso en el caso de que Fernando de Paul siga su carrera en el extranjero.