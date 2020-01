Las polémicas arbitrales del Real Madrid vs. Atlético Madrid, por la Supercopa española

y Atlético Madrid se miden en Arabia Saudí por la final de la Supercopa de .. A continuación, las jugadas más polémicas que se viven en este encuentro disputado este domingo, con José María Sánchez Martínez bajo la lupa después de cada acción controversial.

ASÍ TE CONTAMOS EL REAL MADRID VS. ATLETICO MADRID

MINUTO 22: ¿PENALTI DE RAMOS A CORREA?

La primera jugada polémica de la final de la llegó sobre los 22 minutos del primer tiempo, cuando Ángel Correa quiso superar a Sergio Ramos y éste le derribó. Sánchez Martínez no señaló nada, aunque más de un colchonero pidió penalti. El ex árbitro Iturralde González, opinando para el diario AS, consideró esa acción como punible. "Eso es penalti porque Ramos levanta la pierna derecha y derriba a Correa tontamente", explicó en El Carrusel.